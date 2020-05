Film Stasera in Tv – Star Wars Il risveglio della forza – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Star Wars Il risveglio della forza. Episodio VII della saga ideata e prodotta da George Lucas. Produzione statunitense del 2015 per la regia di J.J. Abrams. Il risveglio della Forza è il primo film della cosiddetta “trilogia sequel”, annunciata in seguito all’acquisto della LucasFilm da parte di The Walt Disney Company.

Star Wars Il risveglio della forza – Trama

Luke Skywalker è scomparso. La leggenda, però, narra che il cavaliere Jedi si sia ritirato in esilio in una galassia nascosta, indicata su una mappa. Ed è proprio dietro a tale mappa, affidata al droide BB-8 dall’abile pilota Poe Dameron, che si scatena una caccia serrata sia da parte della Resistenza al comando della Principessa Leia Organa, che dal Primo Ordine, nato dalle ceneri dell’ex Impero guidato da Darth Vader e condotto da Kylo Ren, un giovane cavaliere desideroso di trovare definitive conferme nel lato oscuro della forza. Nel frattempo l’impavida Rey, una giovane mercante di rottami con un passato misterioso alle spalle, e Finn, un disertore degli assaltatori del Primo Ordine in fuga verso una nuova vita, diventano accidentalmente custodi del droide BB-8. Nella loro rocambolesca fuga per evitare la cattura e la morte e riportare il droide da Leia, Rey e Finn s’imbatteranno nei mitologici Han Solo e Chewbacca…

Star Wars Il risveglio della forza – Trailer Video

Star Wars Il risveglio della forza – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Star Wars: The Force Awakens

Genere: Fantascienza

Durata: 2h 15m

Anno: 2015

Paese: USA

Regia: J. J. Abrams

Cast: John Boyega, Daisy Ridley, Oscar Isaac, Adam Driver, Andy Serkis, Lupita Nyong’o, Carrie Fisher, Harrison Ford, Domhnall Gleeson, Max Von Sydow, Gwendoline Christie, Mark Hamill, Warwick Davis

Star Wars Il risveglio della forza – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Italia1, (canale 6 del digitale terrestre, anche 506 in HD), alle ore 21.30 di oggi, mercoledì 6 Maggio 2020. La programmazione di Italia1 lo prevede al termine dell’appuntamento quotidiano con CSI – Scena del crimine.