Gabriele Costanzo – Tutto su di Lui – Età, Instagram, Lavoro

Gabriele Costanzo è il figlio adottivo di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Scopriamo qualcosa sulla sua carriera e vita privata.

Gabriele Costanzo – Età

Gabriele Costanzo è nato nel 1991. Questo significa che quest’anno compie 29 anni.

Instagram

Gabriele Costanzo, che non ha mai rilasciato interviste a giornali o programmi tv, è presente su Instagram con il profilo @gabriele_cost, seguito da più di 50mila persone e accessibile solo ai follower confermati.

Lavoro

Gabriele Costanzo – che come già detto è stato adottato nel 2002 dalla coppia Costanzo – e Filippi – lavora alla Fascino, casa di produzione dietro a programmi di successo come C’è Posta per Te e Amici.

Il giovane è stato recentemente accusato di essere raccomandato per via della sua posizione professionale. Nel corso di una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, la conduttrice lo ha difeso affermando di non averlo mai trattato come un raccomandato (non è la prima volta che la De Filippi si è trovata a fare precisazioni in merito).

La conduttrice di Amici ha altresì fatto presente che suo figlio, che prima di essere adottato ha passato la prima parte dell’infanzia in un orfanotrofio, ha specificato che Gabriele è un ragazzo che ha avuto la fortuna di avere un’opportunità di lavoro.

A quanto pare, non gli vengono risparmiati i rimproveri. La De Filippi ha infatti specificato che, nello staff della casa di produzione, ci sono persone che hanno il compito di riprenderlo – non lei – e che quando non si sveglia per andare al lavoro si becca dei giusti c*******i.