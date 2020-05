Il Paradiso delle Signore – Anticipazioni 7 maggio 2020 – Trama puntata

Il Paradiso delle Signore ritorna il 7 maggio 2020 con una puntata in replica su Rai 1: che cosa succederà? Abbiamo lasciato la soap alle prese con un brutto evento. Il magazzino è stato preso di mira dai ladri e Vittorio deciderà di rimandare il viaggio con la moglie per riuscire a recuperare la perdita. Anche Nicoletta ha i suoi problemi e verrà ripresa più volte durante il turno di lavoro.

Quanto accaduto al magazzino diventerà inoltre un nuovo motivo di scontro fra Umberto e Riccardo. Il primo infatti non ha ancora capito quanto Vittorio tenga alla sua attività e perchè sia disposto a rinunciare a tutto. Nel frattempo, Agnese fa una conoscenza particolare che la intrigherà e turberà allo stesso tempo. Scopri le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore e continua a leggere l’articolo.

Il Paradiso delle Signore – Anticipazioni puntata 7 maggio

Come abbiamo scoperto nelle anticipazioni precedenti, il magazzino è stato preso di mira da un ladro proprio poco prima che i due sposini partissero per il loro meritato viaggio. Marta e Vittorio hanno deciso: dato che l’atelier è stato preso di mira dai ladri, dovranno rinunciare alla Luna di miele. Una notizia che lascerà intedetta la Contessa, sicura che non sia il caso che i due sposini facciano un sacrificio del genere. I due innamorati però intendono risolvere prima quanto accaduto al Paradiso: la Polizia sta già indagando e grazie a quanto accaduto a Rocco, concluderanno che il responsabile è Ugo Tagliabue.

Secondo la ricostruzione, il capo magazziniere avrebbe approfittato della sua mansione per fare il colpaccio. A farne le spese però è stato proprio Rocco, ferito alla testa e costretto ad andare al pronto soccorso. Nicoletta invece fa continui errori al lavoro. Cesare infatti ha scopeto che è stato Riccardo ad accompagnarla all’ospedale e non ha reagito bene. Grazie al suo intuito, la Rossi trova un modo per rifornire il magazzino: con le rimanenze, potrà rivisitare gli abiti e proporre qualcosa di nuovo alle clienti. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci parla anche di Cattaneo. Dopo aver accompagnato Rocco in Questura, avrà modo di rivedere un vecchio amico. Quest’ultimo inoltre si avvicinerà sempre di più ad Agnese.