Il Segreto – Riassunto e replica – Video 5 maggio 2020

Il Segreto è andato in onda nel pomeriggio di Canae 5 di ieri con una nuova puntata. Che cosa è successo il 5 maggio 2020 ai cittadini di Puente Viejo? Isabel e Matias hanno vissuto un nuovo testa a testa a causa dello sciopero dei minatori. Nessuno dei due vuole cedere alle pretese dell’altro, ma la Marchesa riuscirà a centrare il bersaglio.

Il riassunto de Il Segreto ci svela inoltre che Alicia continuerà a mentire alla sua famiglia, mentre Marta nega di voler avere a che fare con Ramon. Intanto, Francisca è ancora in pericolo e anche se è riuscita a sfuggire ai suoi aguzzini, potrebbe presto finire in trappola. Scopri che cosa è successo e come rivedere la replica in streaming.

Il Segreto riassunto puntata 5 maggio

Nei primi minuti de Il Segreto, troviamo di nuovo Matias e la Marchesa al tavolo delle trattative. Isabel risponde a suo modo alle richieste dei minatori: ha deciso di licenziarne 20. Matias è furioso e l’accusa di calpestare i diritti dei lavoratori, ma è costretto a chinare il capo. Anche quando la marchesa propone come alternativa che i minatori tornino a lavorare subito. Solo così i venti licenziati potranno essere riammessi. Mentre Pablo saluta fra le lacrime la famiglia, fra Tiburcio e Hypolito scoppia un’altra lite e Dolores è costretta ad intervenire.

In seguito, i figli della Marchesa cercano di far ragionare Isabel e di farle capire che le sue mosse non faranno altro che avere conseguenze più drammatiche. Matias invece ha il difficile compito di informare i minatori delle ultime novità e cerca di convincerli a non accettare le pretese di Isabel. Il giovane Casteneda infatti crede che la nobile stia solo facendo un bluff e che se resisteranno, potranno ottenere ciò che vogliono.

Manuela invece continua a convincere Marta a non dare spago a Ramon, anche se la ragazza giura di non provare attrazione nei suoi confronti. Nel frattempo, Alicia evita di dire alla sua famiglia di essere ancora coinvolta nello sciopero. Riceve infatti dei soldi per continuare i suoi studi. La puntata de Il Segreto si conclude con un colpo di scena: i minatori hanno deciso di ritornare al lavoro senza informare Matias. Puoi rivedere il video della replica de Il Segreto di ieri su Mediaset Play.