Il successo di un gioco si misura anche online: il rapporto tra intrattenimento e digitale

L’impatto della tecnologia è sempre più forte in tutti gli ambiti della vita quotidiana dell’uomo, dai progressi della medicina a quelli dell’intrattenimento digitale. Quando si parla di quest’ultimo settore, molto spesso si ha a che fare con giochi di grande successo che hanno dato vita, negli anni, a numerose versioni ed espansioni, incluse quelle digitali. La volontà di arricchire costantemente le tipologie e le opportunità di gioco ha infatti reso possibile il progressivo sviluppo di nuove varianti, più o meno fortunate rispetto agli originali, amate dal grande pubblico e sempre alla ricerca di nuove possibilità di crescita. È il caso di vari giochi molto amati, e in questo articolo sono stati presi ad esempio due tipi di attività diverse: per quanto riguarda il settore dell’intrattenimento classico, quello dei casinò fisici e online di tutto il mondo, si parla della roulette francese e delle sue varianti, mentre per l’intrattenimento casalingo dei giochi da tavola viene ripercorsa la diffusione del gioco di strategia per eccellenza, “RisiKo!”.

Il caso della roulette: da passatempo ottocentesco a intrattenimento contemporaneo

Anche giochi con una lunga storia alle loro spalle possono essere attuali più che mai: basti pensare alla roulette, famoso gioco di origine francese (secondo la tradizione risale alla Francia della fine del diciottesimo secolo, anche se l’esatta data di nascita non è documentata) che nel tempo ha visto crescere e diffondere le sue varianti in tutto il mondo, comprese quelle online. Una volta stabilizzata nell’aspetto e nelle regole, infatti, la roulette ha segnato le case da gioco europee dell’Ottocento, si è diffusa ovunque e successivamente è stata ampliata nella variante della roulette americana, con due caselle dedicate allo 0 (“0” e “00” appunto) e alcune regole diverse. Al giorno d’oggi, grazie alla crescita del gioco digitalizzato, è facile trovare tutte le versioni più famose della roulette nei casinò online, riunite in un solo portale ospitante (insieme a vari altri giochi come slot machine e Blackjack): per chi gioca online sono infatti disponibili sia la classica triade di varianti, composta dalla roulette tradizionale francese, la roulette americana e la roulette europea, apprezzate in tutti i casinò internazionali come quelli di Las Vegas, ma anche giochi studiati appositamente per il settore digitale, come la roulette Sapphire dal tavolo color zaffiro e la roulette live da giocare in diretta con altri giocatori e croupier da ogni parte del mondo.

Il Risiko e le sue espansioni, dal 1957 ad oggi

Risiko (il cui nome esatto, anche dal punto di vista grafico, è “RisiKo!”) è uno dei giochi di strategia più famosi e giocati ovunque, anche in Italia. La sua storia è ben più tracciabile rispetto a quella della roulette: è nato nel 1957, in Francia anch’esso, con il nome “La Conquête du Monde”, ma in Italia ha cominciato ad essere distribuito a partire dalla fine degli anni ’60, nel 1968 per l’esattezza. La dinamica del gioco e la costante attualità hanno fatto sì che sia rapidamente cresciuto nel gradimento dei giocatori, confermandolo ad oggi come uno dei giochi più diffusi: si stima che a livello globale siano stati venduti oltre 100 milioni di giochi appartenenti al marchio. Tale partecipazione ha fatto sì che negli ultimi decenni anche per questo gioco siano state sviluppate numerose versioni: le più comuni sono “RisiKo! Più”, “RisiKo! Prestige”, “FutuRisiKo!” e “SPQRisiKo!”, ma ultimamente ha riscosso un notevole successo anche la versione digitale del gioco, “RisiKo! Digital”. È nata nei primi anni Duemila (di preciso alla fine del 2002), ed è arrivata alla terza versione, “RisiKo! Digital 3”, disponibile sia per essere giocata al computer per utenti Windows e Mac, ma anche tramite applicazione per smartphone e tablet e via Facebook nella versione browser.

Il successo di un gioco ne determina molto spesso non solo la diffusione e la resistenza nel tempo, ma anche la nascita di varianti successive: i casi più eclatanti sono quelli di giochi che sopravvivono all’impatto con la digitalizzazione dell’intrattenimento (grazie agli aggiornamenti delle applicazioni per smartphone, computer e console sempre più nuove e all’avanguardia) e anzi, ne guadagnano arricchendosi con versioni online che avvicinano contemporaneamente giocatori connessi da ogni parte del globo e rendono possibile un ulteriore sviluppo delle dinamiche di gioco.