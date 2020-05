Il web in rivolta contro Uomini e Donne – Sirius incastra Maria De Filippi

Il nuovo cavaliere di Gemma Galgani con il soprannome di Sirius incastra Maria De Filippi. Il gioco iniziato durante il nuovo format però, sembra non divertire nessuno tanto che, il web scopre un particolare che spinge tutti in rivolta. Cosa sta succedendo sui social?

Gemma Galgani sembra ormai l’unica davvero contenta ed entusiasta della sua nuova conoscenza e del cavaliere che, nonostante l’età di soli ventisei anni, si trova in studio pronto a corteggiarla.

Nicola soprannominato Sirius durante il nuovo format di Uomini e Donne, ha conosciuto la dama grazie alla possibilità di poterle scrivere costantemente tramite chat, senza però mostrarsi se non durante la puntata di lunedì scorso. Questo però, non sembra la sola cosa che ha tenuto nascosta a Gemma, bensì c’è qualcosa di più importante che, neanche la redazione sembra sapere. Cosa nasconde realmente Nicola?

Sirius incastra Maria De Filippi

La conduttrice nonostante la tenera età del cavaliere in confronto a quella di Gemma, è l’unica che realmente crede alla sincerità del nuovo arrivato.

Sirius però, sembra prendersi gioco del programma fin dal primo momento spacciandosi per un ufficiale della Marina e incastra così Maria De Filippi. La conduttrice infatti secondo i telespettatori e i fan di Uomini e Donne, sarebbe all’oscuro delle tantissime bugie raccontate dal cavaliere.

La verità arriva durante la giornata di oggi da una pagina Instagram chiamata “militaresemplice“ che, stufa delle continue bugie decide di smascherare il nuovo cavaliere, difendendo così anche Gemma Galgani che sta instaurando una conoscenza sempre più profonda con lui.

Il web in rivolta contro Uomini e Donne

La pagina Instagram sopra citata, nelle ultime ore ha deciso di raccontare la verità su Nicola, affermando che: “Dobbiamo scrivere la nostra opinione, almeno questa volta. Solitamente ci tratteniamo dal palesare le nostre opinioni e pensieri, ma questa volta non lo faremo. Durante la nuova versione del programma “uomini e donne” si presenta un certo “Sirius”, 26 anni, con la volontà di corteggiare una donna di 70, e si qualifica quale “ufficiale della Marina”. Nel corso della trasmissione si fanno ipotesi sulla sua identità e viene nominata in un primo momento l’accademia navale di Livorno. […] Il cittadino, chi non è “addetto ai lavori”, non si accorge poi che il soggetto in questione è un ufficiale della marina mercantile che lavora su una nave da crociera, il cittadino non può saperlo. Il cittadino immagina che sia un militare, a cui lui, con le sue tasse paga lo stipendio”.

Concludendo con: “Come può un cittadino sentirsi protetto, fiero, fiducioso delle sue forze armate se uno di questi va in un salotto televisivo a corteggiare una signora di 70 anni e successivamente a litigare con i presenti? […] Non sei uno di noi, ma ti piacerebbe e si vede. Ci dispiace tanto che abbiano visto in te i colleghi della Marina Militare, ci addolora sapere che molte persone a casa hanno perso fiducia vedendo un tale scempio. Dovevi specificarlo, in un primo momento non avresti dovuto permettere che andassero in onda dei video in uniforme. Appositamente costruiti dove non si poteva nemmeno vedere se indossavi le stellette: si distingueva benissimo però il grado, identico a quello militare”.

Questo smentirebbe tutto ciò che fino ad oggi “Sirius” avrebbe raccontato sia tramite chat durante il nuovo format, sia durante le registrazione all’interno dello studio.