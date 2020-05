Jeremias Rodriguez – Tutto su di lui – Età, Lavoro, Fidanzata

Jeremias Rodriguez è il fratello minore di Belen. Scopriamo qualcosa sulla sua vita!

Jeremias Rodriguez: Quando e Dove è Nato

Jeremias Rodriguez è nato a Buenos Aires l’11 novembre 1988. Ciò significa che il prossimo autunno compirà 32 anni. Il fratello di Belen e Cecilia ha passato tutta l’infanzia e l’adolescenza in Argentina, vivendo anche dei momenti difficili superati grazie all’aiuto della sua famiglia, alla quale è molto attaccato. Quando Belen è diventata famosa in Italia, dopo qualche anno l’ha seguita, stabilendosi nel Bel Paese assieme ai genitori e alla sorella. Attualmente vive a Milano, in zona Moscova.

Jeremias Rodriguez: che Lavoro Fa?

A qualche anno dall’arrivo in Italia, per il fratello minore di Belen si sono aperte le porte del successo. Jeremias Rodriguez, infatti, ha partecipato assieme a Cecilia al Grande Fratello Vip, nell’edizione che ha visto la piccola di casa Rodriguez innamorarsi di Ignazio Moser.

Due anni più tardi, invece, ha partecipato a L’Isola dei Famosi. Nel corso di questa esperienza, ha iniziato una storia d’amore con Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Luca Onestini nel dating show di Maria De Filippi Uomini & Donne.

Chi è la Fidanzata

La storia tra Jeremias Rodriguez e l’influencer Soleil Sorge è finita. Il fratello minore di Belen Rodriguez è quindi single. La bella 26enne, reduce dall’esperienza di Pechino Express dove ha gareggiato in coppia con mamma Wendy, nel corso di una recente intervista al quotidiano Il Giornale ha speso parole bellissime per le sorelle Rodriguez e ha specificato che con Jeremias è finita perché non era destino per loro stare assieme. I due, però, sono rimasti in ottimi rapporti.