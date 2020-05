La Compagnia del Cigno – Terza puntata – Anticipazioni 13 maggio

La Compagnia del Cigno ritorna su Rai 1 con la terza puntata nella prima serata del 13 maggio 2020. Il quinto episodio, L’orgoglio di Sara, accenderà i riflettori sulla ragazza ipovedente: ha intenzione di suonare nell’orchestra. Marioni nutre dei dubbi e sarà costretto a fare una scelta quando una parte della classe si opporrà all’ingresso di Sara.

Le anticipazioni de La Compagnia del Cigno ci svelano anche che Marioni avrà un brutto incidente e che sarà costretto ad un ricovero forzato. Nel sesto episodio, Un’altra possibilità, Domenico allontana Barbara a causa di una bugia di Matteo, che permette però ai due ragazzi di rivelare di provare dei sentimenti l’uno per l’altra. Anche se il pianista deciderà di mantenere ancora le distanze con Barbara.

Nell’episodio precedente

Nella precedente puntata de La Compagnia del Cigno abbiamo scoperto qualcosa di più su Marioni. Giacomo infatti si è presentato davanti al Conservatorio armato di coltello e il padre ha deciso di richiedere una misura restrittiva contro il Maestro. Giacomo non è l’unico che potrebbe soccombere di fronte alle pressioni di Luca, visto che il direttore d’orchestra si sta affezionando sempre di più anche a Matteo.

Continua però anche a coltivare il suo desiderio di fare del male a Marco. Dopo aver adottato una falsa identità, Marioni fingerà di essere una certa Claudia solo per attirare il ragazzo in una trappola. Novità in attivo anche per Barbara: messa di fronte ad un imprevisto, sarà costretta a rivelare alla madre le sue intenzioni sugli studi.

La Compagnia del Cigno – Terza puntata – Trama episodi

Nell’episodio 5, Sara chiede a Marioni di poter entrare a far parte dell’orchestra nonostante i suoi problemi di vista. Dopo una prima resistenza, il Maestro accetterà la sua richiesta ma Nathan e altri ragazzi si oppongono. Anche Rosario ha scelto di schierarsi dalla parte dei ribelli, deciso ad allontanare gli amici della Compagnia. Il ragazzo infatti rifiuta di vedere la madre, ma non vuole parlarne con il resto del gruppo. Intanto, Domenico lascia la fidanzata, mentre zio Daniele si avvicina sempre di più al vicino di casa. Dopo aver seguito Marco ancora una volta, Marioni finisce contro un muro.

Nell’episodio 6, le lezioni di Marioni sono sospese a causa dell’incidente. Irene fa visita al marito in ospedale e gli rivela di aver intuito le sue intenzioni. La donna infatti crede che Luca abbia cercato di togliersi la vita, per via del dolore per la morte della figlia. In preda alla gelosia, Matteo invece riferisce a Domenico di aver baciato Barbara. Il pianista decide quindi di allontanare entrambi, ma poi se la prende con Matteo quando scopre la verità. Anche Robbo non se la passa bene: il padre è andato via di casa e il ragazzo riverserà la sua rabbia contro Nathan, che colpirà con un pugno nel mezzo di una rissa. Le anticipazioni de La Compagnia del Cigno ci svelano che non sarà l’unico: Matteo colpirà Daniele in preda alla rabbia, quando lo zio scoprirà che continua a fingere che la madre sia ancora viva. Puoi rivedere gli episodi de La Compagnia del Cigno su Raiplay.