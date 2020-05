Mangiare alloro ogni giorno fa bene? Ecco cosa succede al nostro corpo

L’alloro, conosciuto botanicamente con il nome di Laurus nobilis, è una pianta aromatica e officinale che appartiene alla famiglia delle Lauraceae. L’alloro si presenta spesso come arbusto di dimensioni variabili, ma, è un vero e proprio albero, ha i rami sottili, il legno è molto aromatico. Le foglie sono di colore verde scuro, coriacee, lucide nella faccia superiore ed opache nella faccia inferiore, anch’esse molto profumate.

Proprio le foglie sono quelle che si utilizzano sia in cucina che a scopo terapeutico, il loro consumo determina una serie di benefici per il nostro organismo, che andremo a vedere successivamente, dunque continuate la lettura.

I suoi frutti sono drupe di colore nero, ma lucide quando diventano mature e contengono un solo seme. Queste bacche maturano nel periodo che va da ottobre a novembre.

Per cosa si può utilizzare l’alloro?

Come detto pocanzi, di questa pianta, ciò che si utilizza sono le foglie. Il primo utilizzo che si può fare di queste foglie molto aromatiche è, ovviamente, in cucina. Si utilizza spesso l’alloro per aromatizzare sia la carne che il pesce, si utilizza come rimedio naturale contro le tarme negli armadi, lo si può utilizzare per la preparazione di decotti dal potere digestivo o anche per fare dei pediluvi. Se trattato con l’alcool si può ricavare un liquore dalle proprietà digestive, stimolanti, antisettiche ed è anche molto utile contro la tosse e la bronchite.

Per quanto riguarda le bacche, invece, da esse è possibile ottenere un olio aromatico, che ha proprietà medicinali, utilizzato anche per la produzione del sapone di Aleppo.

Mangiare l’alloro ogni giorno fa bene o fa male?

In linea generale, l’alloro, salvo alcune patologie particolari o allergie, non ha particolari controindicazioni. Ricordiamo che un abuso di qualsiasi alimento può avere degli effetti negativi sulla nostra salute.

L’alloro è meglio se si consuma fresco e crudo, perché quando diventa secco, vuol dire che ha subito un processo di disidratazione, per cui, gran parte dei suoi nutrienti è andato perduto, in questo caso i benefici non sono molti.

Dunque mangiare l’alloro fa bene. Adesso vediamo insieme alcuni dei suoi benefici se consumato in modo responsabile.

Benefici apportati dall’alloro

Sin dai tempi antichi, l’alloro, è stato utilizzato per le sue proprietà benefiche, come pianta officinale dalle proprietà curative, quindi è un vero toccasana per la salute.