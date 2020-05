Oroscopo Paolo Fox – domani giovedì 7 maggio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani giovedì 7 maggio 2020. Siamo arrivati al giro di boa di questa settimana: cosa porteranno le prossime ore? Se siete curiosi di scoprirlo, continuate la lettura. Ripensamenti in vista per il Leone, mentre per la Vergine belle soddisfazioni sul lavoro. La Bilancia ha problemi personali, lo Scorpione ora può farsi valere. Di seguito, vi proponiamo l’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 7 maggio 2020: Leone

Saturno è in opposizione e ti rea molti momenti di tensione. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani potresti rivedere alcune proposte, arrivate in passato, che ti erano sfuggite. Molti nati in Leone, che lavorano per conto proprio, saranno messi alle strette: o portate avanti un progetto oppure lo chiudete definitivamente.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 7 maggio 2020: Vergine

Questo periodo continua a essere molto promettente soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Maggio potrebbe regalarti nuove gratificazioni. L’astrologo Paolo Fox ti avverte, però: dall’11 di questo mese sarai al centro di alcune polemiche. Tu dai sempre il massimo sul ciò che fai, ma hai intorno a te qualcuno che sfugge alle proprie responsabilità. Mantieni alta la guardia: soprattutto con chi prova invidia.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 7 maggio 2020: Bilancia

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox ci sono ancora delle difficoltà personali da superare. Domani avrai molta forza e potrai cominciare a fare notevoli passi in avanti. L’amore promette bene, anche se alcuni dubbi nei confronti del partner perdurano. Il lavoro migliora gradualmente: forse c’è qualche piccolo cambiamento in corso, come un nuovo datore o un diverso incarico, ma niente di allarmante.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 7 maggio 2020: Scorpione

Domani avrai la Luna nel segno: questo vuol dire che finalmente potrai emergere! Forse, come anticipa l’astrologo Paolo Fox, potresti imbatterti in qualche discussione oppure potresti avviare una nuova collaborazione di lavoro. Qualcuno, invece, valutare l’idea di porre fine a un progetto. Se alcune trattative dovessero saltare, sforzati di reagire in modo diplomatico.