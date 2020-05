Star Wars è una saga che appassiona milioni di persone in tutto il mondo. I fans non sono mai contenti e non vedono l’ora di divorare l’episodio più recente. Quando esce Star Wars 10? Scopriamo se esiste una data ufficiale.

Quando esce Star Wars 10?

L’Episodio 9, The Rise of Skywalker,ha chiuso per il momento la saga di Star Wars. Certo non è l’episodio definitivo e i fans si chiedono trepidanti quando esce Star Wars 10. La data ufficiale per ora è quella di Dicembre 2022. A Star Wars 10 seguiranno altri due film rispettivamente programmati per il 2024 e il 2026. Questo proseguirà la volontà di portare Star Wars al cinema ogni biennio.

Sul prossimo capitolo per ora aleggia ancora un mistero seppur farcito da qualche indiscrezione. I prossimi tre film in programmazione potrebbero riferirsi alla trilogia di Johnson o a quella di Weiss & Benioff.

Lo Star Wars Day

Quando esce Star Wars 10? Data ufficiale abbiamo capito è il mese di Dicembre 2022. Che fare nell’attesa? Star Wars non ha lasciato sola l’Italia: lo scorso 4 Maggio è infatti stato celebrato su Disney+ lo Star Wars Day, evento che ha proposto agli abbonati tutti gli episodi di The Mandalorian e i film della saga, nello specifico:

Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma (1999);

Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni (2002);

Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith (2005);

Solo: A Star Wars Story (2018);

Rogue One: A Star Wars Story (2016);

Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza (1977);

Star Wars: Episodio V – L’Impero colpisce ancora (1980);

Star Wars: Episodio VI – Il ritorno dello Jedi (1983);

Star Wars: Episodio VII – Il risveglio della Forza (2015);

Star Wars: Episodio VIII – Gli ultimi Jedi (2017);

Star Wars: Episodio IX – L’Ascesa di Skywalker (2019).

Come potete vedere su Disney+ ci si può dunque finalmente beare con la saga completa di Star Wars e soprattutto con l’Episodio 9, L’ascesa di Skywalker, arrivato in catalogo il 4 maggio. La scelta della data non è casuale perché il 4 maggio è proprio il giorno di celebrazione di Star Wars. Perché questo? Per un fatto molto curioso e particolare. Si tratta dell’assonanza, in inglese, lingua originale di Star Wars, tra la frase “May the force be with you”, la famosissima Che la forza sia con te, e “May the fourth”, 4 maggio per l’appunto.

L’occasione di Disney+

Abbonarsi a Disney+ può essere un’occasione imperdibile per i fans di Star Wars, per avere sotto mano il catalogo dei propri film preferiti, di serie tv e di serie di animazione ispirate alla saga che da decenni appassiona milioni di persone in tutto il mondo.

Sul catalogo Disney+ è anche disponibile la docu-serie Gallery – Star Wars: The Mandalorian, dedicata al dietro le quinte della serie originale, un appuntamento davvero da non perdere per i fans.