Corrado Formigli – Tutto su di Lui – Laurea, Moglie, Età

Conduttore di Piazzapulita, salotto televisivo d’attualità tra i più seguiti su La7, Corrado Formigli è un celebre giornalista. Scopriamo qualcosa di più sulla sua carriera e vita privata.

Corrado Formigli – la Laurea e la Carriera

Nato a Napoli il 24 marzo 1968 – ha quindi compiuto da poco 62 anni – Corrado Formigli ha studiato Giurisprudenza e, nel corso degli studi universitari, si è trasferito a Londra. Sulle rive del Tamigi ha iniziato a scrivere per Il Manifesto. Dopo aver lavorato un anno come corrispondente torna in Italia e, per il medesimo quotidiano, ha iniziato a scrivere di politica e di spettacolo.

Gli anni ’90 per lui hanno visto l’inizio del lavoro in Rai con la trasmissione Tempo Reale. Nel 1996, ha seguito a Mediaset Michele Santoro, che l’ha scelto come inviato di Moby Dick.

Premiato per un documentario dedicato alle condizioni degli operai della Wolkswagen, ha vinto anche il Premio Ilaria Alpi per un altro lavoro di grande rilevanza sociale e dedicato nello specifico all’apartheid in Sudafrica nel dopo Mandela.

Inviato sul fronte di alcuni dei conflitti di fine anni ’90, nel 2000 è tornato in Rai come co-conduttore di Raggio Verde. Dopo la fine della trasmissione Sciuscià, è passato a Sky Tg 24, conducendo il talk show Controcorrente. La collaborazione con La7, ancora oggi in corso, è iniziata nel 2004.

Corrado Formigli – Chi è la Moglie?

Corrado Formigli, che ha pubblicato diversi reportage dedicati all’ISIS, è sposato con Stella. La coppia ha due figlie, Viola e Sofia.