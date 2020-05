Film Stasera in Tv – Pelé – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Pelé. Produzione statunitense del 2016 per la regia dei fratelli Zimbalist. La pellicola è un film biografico dedicato alla vita del campione di calcio brasiliano, dalla sua infanzia fino alla vittoria dei mondiali con la sua Nazionale nel 1958. Pelé appare nel film in un cameo: è un cliente dell’albergo svedese dove alloggia la nazionale brasiliana. Ha anche partecipato alla promozione della produzione della pellicola al festival di Cannes nel 2013.

Pelé – Trama

Edson Arantes do Nascimento è un bimbo che cresce nelle favelas della cittadina di Bauru, figlio di Dondinho e di una casalinga. Il suo soprannome è Dico e spesso combina guai col pallone di stracci col quale gioca per i vicoli della città. Nell’estate del 1950, a 9 anni di età, Dico assiste come tutta la nazione alla disfatta nel Mondiale casalingo della nazionale brasiliana, battuta in casa allo Stadio Maracanà dall’Uruguay. La sconfitta ha incredibili ripercussioni sociali sulla nazione: il padre di Dico lo manda a lavorare con la madre, allontanandolo da quel pallone che lui tanto ama. Pelé conosce però Altafini, col quale nasce una forte rivalità che lo convincerà ad iscriversi assieme ai suoi amici, e di nascosto dal padre, a un torneo giovanile dove sono presenti diversi osservatori. Sarà l’inizio della sua grande carriera da calciatore…

Pelé – Trailer Video

Pelé – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Pelé: Birth of a Legend

Genere: Biografico

Durata: 1h 45m

Anno: 2016

Paese: USA

Regia: Jeff Zimbalist, Michael Zimbalist

Cast: Kevin De Paulha, Leonardo Lima Carvalho, Seu Jorge, Marianna Nunes, Diego Boneta, Vincent D’Onofrio, Rodrigo Santoro, Colm Meaney, Milton GonÇalves, Rafael Enrique, Marcus Vinicius, Julio Levy, Thelmo Fernandes, Felipe Simas, Charles Myara, Jerome Franz

Pelé – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Canale 5, (canale 5 del digitale terrestre, anche 505 in HD), alle ore 21.21 di oggi, giovedì 7 Maggio 2020. La programmazione di Canale 5 lo prevede al termine dell’appuntamento quotidiano con Striscia la Notizia.