Film Stasera in Tv – Training Day – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Training Day. Produzione statunitense del 2001 per la regia di Antoine Fuqua e con Ethan Hawke e Denzel Washington. Presentato al Festival di Venezia nel 2002, il film è valso nello stesso anno l’Oscar a Denzel Washington come Miglior Attore Protagonista. La pellicola è stata girata nei sobborghi maggiormente pericolosi di Los Angeles con il “consenso” ed il favore delle gang e della popolazione locale. La produzione ed il cast hanno collaborato con poliziotti veri per rendere più autentico il film, sia nei dettagli tecnici che nell’interpretazione.

Training Day – Trama

Il giovane Jake Hoyt viene affiancato ad Alonzo Harris, un esperto poliziotto di colore, per una giornata di prova (Training Day) decisiva per il proprio eventuale ingresso nella squadra antidroga della polizia di Los Angeles. I due hanno approcci radicalmente diversi: il giovane è un poliziotto “da manuale”, mentre Harris ha un fare molto più sbrigativo e violento, che nel corso della giornata che i due vivono assieme, fa emergere qualcosa che, a prima vista, non era apparso. Harris è infatti coinvolto nell’uccisione di un esponente della mafia russa che porterà entrambi a rischiare la vita.

Training Day – Trailer Video

Training Day – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Training Day

Genere: Poliziesco

Durata: 2h 05m

Anno: 2001

Paese: USA

Regia: Antoine Fuqua

Cast: Scott Glenn, Denzel Washington, Ethan Hawke, Tom Berenger, Snoop Doggy Dogg

Training Day – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso sul canale Mediaset 20, (canale 20 del digitale terrestre), alle ore 21.04 di oggi, giovedì 7 Maggio 2020. La programmazione di 20 lo prevede al termine del doppio appuntamento con le puntate di The Big Bang Theory Stagione 6.