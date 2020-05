Il Paradiso delle Signore – Anticipazioni 8 maggio 2020 – Trama puntata

Il Paradiso delle Signore ritorna nel primo pomeriggio di Rai 1 dell’8 maggio 2020 con una puntata in replica. Abbiamo lasciato il magazzino alle prese con una ricostruzione, per via del furto appena subito. Per fortuna Agnese e la Rossi riusciranno ad apportare le modifiche giuste ai vestiti per attirare nuove clienti con capi esclusivi. Nel dietro le quinte però le cose non vanno molto bene: Umberto è nei guai e prenderà una decisione sull’atelier.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore si concentrano anche su Nicoletta. Il suo rapporto con Cesare sembra felice, ma qualcosa continua a tubare il suo sonno. Intanto, Agnese entra in scontro con Armando, il capo magazziniere amico di Cattaneo. I due entreranno subito in sintonia, ma qualcosa andrà storto.

Il Paradiso delle Signore – Anticipazioni 8 maggio

Nelle anticipazioni della puntata precedente de Il Paradiso delle Signore, abbiamo scoperto che Tagliabue è il colpevole del furto al magazzino. Per fortuna Cattaneo ha incontrato un vecchio amico mentre accompagnava Rocco in questura e gli ha offerto il posto di capo magazziniere. Armando farà subito colpo non solo sul giovane Amato, ma anche sulla zia. Anche se Agnese deciderà di allontanarlo quando scoprirà che non è religioso. Questo però non impedirà all’uomo di affezionarsi a Rocco e di proporsi come suo insegnante perchè impari a leggere e scrivere.

A casa Guarnieri le cose non vanno bene. Umberto non è riuscito a portare a termine un affare e ormai la situazione della banca è critica. Per questo decide di vendere le sue quote del magazzino: Vittorio e Marta corrono ai ripari e chiedono a Riccardo di rilevarle. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci svelano che il giovane Guarnieri sarà sempre di più nei pensieri di Nicoletta. La Cattaneo infatti finge di essere felice al fianco di Cesare, ma non è così. Durante una notte di passione con il marito, il pensiero della Venere va dritto ai baci infuocati con Riccardo.