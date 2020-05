Il Segreto – Riassunto e replica – Video 6 maggio 2020

Il Segreto è andato in onda ieri con una nuova puntata nel pomeriggio di Canale 5. Che cosa è successo nella soap il 6 maggio 2020? Tomas e Adolfo dimostrano ancora una volta di essere del tutto diversi, anche se fratelli. Il primo è sempre più concentrato sul discorso della miniera, mentre il secondo ha deciso di corteggiare sia Rosa sia Marta.

Anche don Ignacio continua a pensare allo sciopero dei minatori ed è sicuro che presto ci sarà una nuova rivolta. Intanto, donna Eualia continua a tramare la sua vendetta contro Francisca, colpevole di averla abbandonata in manicomio diversi anni prima. Per scoprire che cosa è successo, leggi il riassunto de Il Segreto e rivedi la replica video in streaming.

Il Segreto – Riassunto 6 maggio

Nei primi minuti de Il Segreto, troviamo Ignacio alle prese con Ramon. Vorrebbe conoscere il risultato dell’ispezione, ma riceve un rifiuto. Ramon infatti intende tornare prima a Bilbao. Intanto, Maqueda dà ottime notizie alla Marchesa: i minatori sono ritornati al lavoro e sono pronti per riportare la miniera a pieno regime. Carolina invece è disperata per la partenza di Pablo, mentre Marta riferisce a Rosa che i suoi sentimenti sono ricambiati. Anche se in realtà Adolfo ha intenzioni molto diverse: uscire con entrambe le sorelle. Tomas lo mette in guardia dalle conseguenze, ma il fratello gli giura che non farà soffrire Rosa.

Per scacciare dalla mente il ricordo di Marcela, Tomas continua ad occuparsi della miniera. Anche se la Marchesa ha ottenuto ciò che voleva, i figli intendono approfittare del momento per implementare le misure di sicurezza. Don Ignacio invece crea un piano per prevenire un nuovo crollo delle sue entrate: ordina di fare scorta, in previsione di un nuovo sciopero. Più tardi, Adolfo convince Rosa ad uscire con lui per andare al teatro della Puebla. Nel frattempo, scopriamo qualcosa di più sulla donna misteriosa che abbiamo visto negli ultimi minuti dell’episodio precedente. Eualia continua a tenersi aggiornata sugli spostamenti della nipote. Non riesce a dimenticare tutto ciò che le ha fatto e gli anni trascorsi in manicomio. Per rivedere la puntata di ieri de Il Segreto, accedi a Mediaset Play e visiona il video presente nell’apposito spazio dedicato alla soap.