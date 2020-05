Le donne più femminili dello Zodiaco? Ecco chi sono

Le stelle possono aiutarci a capire quali tipi femminili zodiacali sono le donne che hanno più fascino e più armi seduttive. Quali sono dunque le donne più femminili dello Zodiaco? Scopriamolo insieme in questo articolo.

La Bilancia

La donna più femminile dello Zodiaco è senza dubbio la Bilancia. Le donne nate sotto il segno della Bilancia possiedono un fascino potentissimo del quale forse non se ne rendono neanche conto. Davvero difficile per un uomo non cadere ai piedi di una Bilancia, anche per quello più testardo, che magari all’inizio della conoscenza la considera poco. Tutti inevitabilmente capitolano ai piedi di una Bilancia. Ti piacciono le bionde? Una Bilancia bruna ti farà impazzire lo stesso. Ti piacciono le donne decise? Ti innamorerai di una Bilancia timida e riservata, puoi scommetterci.

La Sagittario

Un’altra donna davvero femminile è la Sagittario. Curata e sempre in ordine, la Sagittario è molto femminile nella sua semplicità. La caratteristica preponderante della donna Sagittario è quella di essere femminile senza troppi orpelli come un make up eccessivo o tacchi alti e vestiti aderenti. Una donna Sagittario è davvero molto femminile anche quando è in tuta e senza trucco. Si tratta poi di persone serene e ottimiste, che certamente emanano e attirano positività per cui sono molto ammirate dal prossimo, non solo dagli uomini ma anche dalle altre donne.

La Cancro

Per quanto sia lunatica e dotata di un carattere non facile, la donna Cancro è molto femminile e merita in pieno il posto in questa classifica delle donne più femminili dello Zodiaco. Innanzitutto la donna Cancro è molto attenta al look, non esce mai mal vestita o con i capelli fuori posto. Sempre abbigliata all’ultima moda, la donna Cancro ama in maniera particolare gli accessori come borse, bracciali, orecchini e collane, e non manca mai di indossarli quando si prepara per uscire. Il tutto è abbinato a un bel paio di occhiali da sole, un cappello, un foulard e una camminata davvero femminile e sensuale.

La Capricorno

Molto femminile è anche la donna Capricorno. Nella sua semplicità non dedita a troppi trucchi o a un abbigliamento provocante, la donna Capricorno è molto femminile nella sua serietà e nel suo essere posata. La donna Capricorno preferisce un abbigliamento sobrio che rischiara con la sua bellezza semplice e il suo fascino sincero e immortale. I nati sotto il segno del Capricorno, sia uomini che donne, sono le persone migliori dello Zodiaco, che sotto un’apparente lastra di ghiaccio nascondono un cuore grande e puro. Così come gli uomini sono persone vere, virili e irreprensibili, le donne del segno del Capricorno sono tra le più rappresentative della femminilità e della purezza.