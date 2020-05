Oroscopo Branko – domani venerdì 8 maggio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

By

Ecco l’oroscopo di Branko relativo a domani venerdì 8 maggio 2020. Siete impazienti di conoscere le previsioni astrologiche di domani per il Leone, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione? Vi proponiamo, di seguito, l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani venerdì 8 maggio 2020: Leone

Domani dovrai essere molto prudente, soprattutto in famiglia, perché il rischio di una crisi sarà molto alto. Secondo l’oroscopo di Branko sarai tu a reagire in modo eccessivo di fronte a un evento, forse legato al figlio, che non è poi così grave.

Oroscopo Branko domani venerdì 8 maggio 2020: Vergine

Venerdì sarai impegnato a risolvere una questione legata all’abitazione. Se devi valutare una scelta importante, l’oroscopo di Branko ti suggerisce di valutare bene e solo dopo agire di conseguenza.

Oroscopo Branko domani venerdì 8 maggio 2020: Bilancia

Il lavoro, a poco a poco, riprende quota anche per te. Se stai cercando nuove opportunità, secondo l’oroscopo di Branko, domani potrebbe essere una giornata molto interessante in tal senso: ci sono trattative all’orizzonte.

Oroscopo Branko domani venerdì 8 maggio 2020: Scorpione

Il suggerimento che ti dà l’astrologo Branko per domani è di aspettare. Non è il momento di prendere delle decisioni importanti o di azzardare una mossa rischiosa. Anche se hai voglia di cambiamenti, dovrai aspettare ancora un po’, se non vorrai rischiare.