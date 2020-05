Oroscopo Paolo Fox – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani venerdì 8 maggio 2020. Quali segni, fra il Leone, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione, saranno visti di buon occhio dalle stelle domani? Il Leone sarà messo con le spalle al muro, mentre per la Vergine belle opportunità sul lavoro. Un boccone amaro per la Bilancia, lo Scorpione recupera vitalità. Di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox relativo a domani.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 8 maggio 2020: Leone

Domani Saturno in opposizione ti metterà con le spalle al muro: dovrai decidere quali collaborazioni portare avanti e quali chiudere una volta per tutte. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox c’è chi prova a ostacolarti oppure sminuisce le tue capacità e tu hai ormai raggiunto il limite massimo della sopportazione.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 8 maggio 2020: Vergine

L’oroscopo di Paolo Fox relativo ai prossimi mesi è davvero beneaugurante: potrai ricostruire qualcosa di molto importante sul lavoro. Con Giove e Mercurio favorevoli sarà facile per te stringere conoscenze preziose per il tuo futuro professionale. L’amore, invece, sembra non voler decollare.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 8 maggio 2020: Bilancia

È molto probabile che domani dovrai ingoiare un boccone amaro sul lavoro. Qualcosa non ha funzionato come avrebbe dovuto oppure devi fare marcia indietro, anche se contro voglia. L’oroscopo di Paolo Fox ti incoraggia a dare fiducia al partner, soprattutto adesso che non hai molte garanzie lavorative.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 8 maggio 2020: Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox anticipa la Luna nel segno: domani avrai una bella dose di vitalità in più! Resti ancora turbato per alcune questioni. Marte in aspetto contrario potrebbe spingerti a discutere con chiunque ti capiti a tiro, per cui venerdì ti converrebbe mettere da parte il passato e non rivangare vecchie ruggini. Hai oltrepassato il limite della sopportazione e, ad aggiungersi a questa situazione, c’è anche una persona che si è comportata in modo sleale con te sul lavoro.