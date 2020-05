Ursula Bennardo scopre durante la sua entrata in studio una sorpresa bellissima ricevendo così la sua proposta di matrimonio inaspettato. L’ex cavaliere nonché ex gieffino del Grande Fratello Vip, decide così di ufficializzare il tutto davanti a Maria De Filippi.

Un momento davvero romantico sarà quello di domani dopo l’entrata di Ursula Bennardo.

Chiusa la parentesi di Pamela Barretta e Enzo Capo che, non sono riusciti a chiarire decidendo di chiudere per sempre la loro storia d’amore, è toccato il momento di un’altra coppia.

Ursula Bennardo matrimonio inaspettato

Ursula Bennardo infatti sarà l’ospite della puntata di domani insieme al suo compagno Sossio Aruta, per raccontare come sta andando la loro relazione. Uniti ancora di più dalla nascita della loro prima figlia insieme, la coppia si mostra ancora una volta innamorata e pronta al grande passo.

Nella puntata che vedremo andare in onda domani, Sossio Aruta prenderà una grande scelta. Dichiarandosi sempre più innamorato, arrivando al punto di chiederle di sposarlo direttamente dove tutto è iniziato. Lo studio di Maria De Filippi infatti, è stato il luogo dove la coppia si è vista e conosciuta per la prima volta. L’ex cavaliere racconta così tutto il loro percorso insieme spiegando il grande amore che nutre nei confronti della sua compagna, pronto a condividere con lei l’intera vita insieme.

Ex dama pronta a dire si

Ursula si mostra così commossa e emozionata, non si aspettava infatti la proposta in studio dell’ex cavaliere. Sossio per l’appunto non le aveva affatto annunciato niente di quello che aveva in mente. Maria De Filippi infatti, insieme a tutto lo studio, non immaginava una reazione e un emozione così forte tanto che, anche gli opinionisti sono rimasti senza parole.

La dama domani si troverà al centro dello studio, pronta per dire il grandissimo “si” della sua vita, ufficializzando così la proposta di matrimonio di Sossio, già fatta all’interno della casa del GF Vip.