Vivi e lascia vivere – Quarta puntata – Anticipazioni 14 maggio

Vivi e lascia vivere ritorna con la quarta puntata nella prima serata di Rai 1 del 14 maggio 2020. Nell’episodio 7, continueremo a seguire la famiglia di Laura da vicino, ma anche il rapporto fra la protagonista e l’amico Toni. Sembra che un piccolo imprevisto farà ritornare la donna sui suoi passi e forse le permetterà di riavvicinarsi di nuovo all’imprenditore.

Nell’episodio 8 invece la Ruggero dovrà finalmente raccontare tutta la verità e mettere la parola fine sulle tante bugie raccontate nel corso del tempo. I figli avranno una reazione eclatante di fronte alle sue parole e ancora una volta si ritroverà da sola. Le anticipazioni di Vivi e lascia vivere ci svelano però che la protagonista troverà chi sarà consolarla, ancora una volta.

Dove siamo rimasti

Nella terza puntata di Vivi e lascia vivere, Nina è riuscita a scoprire che la madre le ha sempre mentito. L’assenza di Renato continua a farsi sentire nella sua vita e per un evento fortuito la ragazza arriverà a scoprire che il padre potrebbe essere ancora vivo. Manca poco prima che Laura venga messa alle spalle al muro e di certo non sospetta nulla. Anche perchè è concentrata altrove, fra la vicinanza di Toni, ancora capace di scuoterla, e l’impegno con la nuova attività.

Vivi e lascia vivere – Anticipazioni quarta puntata – Trama

Nell’episodio 7, Laura (Elena Sofia Ricci) decide di allontanare Toni (Massimo Ghini) in via definitiva. Ha scoperto infatti il suo segreto e soprattutto che ha sbagliato a fidarsi di lui ancora una volta. Purtroppo però il destino sembra viaggiare su binari opposti, visto che l’imprenditore verrà colpito da un malore. I suoi problemi cardiaci si faranno sentire di nuovo e questa volta finirà in ospedale. In colpa per quanto accaduto, Laura deciderà di fargli visita. Nina (Carlotta Antonelli) invece decide di rivedere Andrea, il ragazzo che ha iniziato a seguirla dopo aver rubato in casa sua. Anche se sarà Giada (Silvia Mazzieri) a fare una grande sorpresa alla famiglia, ritornando a Napoli dopo il viaggio all’estero. E non sarà da sola.

Nell’episodio 8, la Ruggero verrà messa sotto torchio dalla famiglia. Ha raccontato troppe bugie ed è arrivato il momento della resa dei conti. I figli hanno bisogno di risposte certe e Laura sarà costretta a raccontare tutta la verità. Una volta finito il discorso, i tre giovani Ruggero decideranno di andare via di casa e voltarle le spalle. Le anticipazioni di Vivi e lascia vivere ci promettono però che Laura non rimarrà a lungo da sola. Toni ritornerà a far parte della sua vita.