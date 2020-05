Anticipazioni Il Segreto – Trama puntata 9 maggio 2020

Il Segreto ritorna con una nuova puntata nel pomeriggio del 9 maggio 2020. Che cosa succederà nell’episodio di sabato? Abbiamo lasciato Rosa di fronte al padre, furioso per averla sorpresa con Adolfo. Scopriremo che cosa intende fare Don Ignacio per assicurarsi che la figlia non veda mai più il figlio della Marchesa.

Anche Isabel però non se la passa bene. Francisca diventerà sempre più sospettosa e le farà delle domande scomode, a cui dovrà rispondere con una menzogna. Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano inoltre che i contrasti fra Matias e Marcela non sono ancora finiti.

Il Segreto anticipazioni – 9 maggio

Come abbiamo visto nelle anticipazioni di ieri, Il Segreto ci ha mostrato il momento fatidico in cui Don Ignacio ha affrontato la figlia. Solozabar era felice di poter portare le figlie a teatro, ma una volta raggiunta La Puebla ha scoperto che Rosa ha agito alle sue spalle. Ignacio teme infatti che a causa del suo rapporto con Adolfo, le due famiglie potrebbero un giorno unirsi e i suoi affari crollare ancora una volta. Per questo decide di punire la ragazza: non potrà uscire di casa. Non avendo più sue notizie, Adolfo deciderà però di telefonare a casa di Rosa.

Intanto, Matias è sempre più furioso. Tutto questo non può che riversarsi nel suo rapporto con Marcela, sempre più in crisi anche per via della presenza di Tomas. Sembra però che il nipote di Raimundo potrebbe riottenere presto la fiducia dei minatori. Cosme infatti intuisce che le agitazioni non sono ancora terminate: chiederà ancora l’aiuto di Castaneda? Francisca invece continua a chiedere a Isabel di acquistare terreni per ritornare ad essere la matrona di un tempo. Le chiede però anche se abbia mai visto Raimundo e la Marchesa è costretta a mentire. Secondo le anticipazioni de Il Segreto, la nobile negherà persino che Ulloa abbia raggiunto Puente Viejo per cercare la Montenegro.