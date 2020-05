Campionati esteri: il punto sulla probabile ripresa. Aggiornamento all’8 maggio 2020

I campionati esteri proprio come quello italiano, stanno studiando e soprattutto cercando di capire se ci sono i margini per portare a termine la stagione corrente rispettando tutti i protocolli di sicurezza, ma al momento la situazione è ancora molto incerta in gran parte di Europa. Attualmente un solo campionato continua a svolgersi regolarmente, parliamo di quello della Bielorussia, che ha iniziato la stagione da 8 giornate e non hai mai pensato di fermarsi. Ma quale è il punto dei maggiori campionati esteri in Europa? Scopriamo insieme.

Premier League

La Premier League ha interrotto il campionato per ultima e cioè il 13 marzo. Dopo una serie di rinvii si sta prendendo in considerazione la ripartenza per il prossimo 8 giugno, ma sembra una data alquanto ottimistica tenendo conto dei tantissimi contagi che ancora giorno dopo giorno si stanno riscontrando nel Paese anglosassone. I club hanno chiesto di concludere la stagione, soprattutto per decidere quali squadre prenderanno parte alle prossime coppe europee e anche per decidere le retrocessioni, mentre il titolo è ormai ben saldo nelle mani del Liverpool.

E’ stato stilato il protocollo medico, che prevede l’uso obbligatorio delle mascherine durante gli allenamenti, e l’obbligo di disinfettare le attrezzature, pallone compreso, prima e dopo l’uso.

Liga

La Liga ha dovuto piegarsi alla forte epidemia che ha colpito l’intera Spagna, sospendendo di fatto i campionato al primo caso di Coronavirus che ha colpito un giocatore di basket, per evitare l’espandersi dei contagi anche nel mondo del calcio.

La ripresa del campionato al momento non è stata ancora presa in considerazione anche se iniziano a vedersi spiragli, infatti seppur non ci sia una data per un’eventuale ripresa, il Consiglio Superiore dello Sport ha approvato il protocollo, concedendo il via libera ai test sierologici sui calciatori con sintomi dal 4 maggio.

Pedro Sanchez, Presidente del Governo spagnolo, ha dato il via libera per gli allenamenti individuali in attesa di capire se il campionato possa riprendere. Intanto i club sperano di poter concludere la stagione.

Ligue 1

La Ligue 1 ha deciso prima di tutti di chiudere ufficialmente la stagione assegnando il titolo al PSG, che conduceva con 12 punti di vantaggio sul Marsiglia con una partita in meno. Ancora da capire quali saranno le decisioni definitive riguardo alle retrocessioni, perchè alcune squadre sono pronte a fare ricorso.

Bundesliga

La Bundesliga dopo essersi fermata il 13 marzo sarà il primo campionato a riprendere la stagione e lo farà il prossimo 16 maggio, come dichiarato dalla Cancelliera Merkel, la quale ha affermato: “Le partite possono essere giocate nel rispetto delle regole in vigore da metà maggio”. Tutte le gare si giocheranno ovviamente a porte chiuse almeno fino ad agosto. Le altre nazioni guarderanno con molto interesse allo sviluppo della ripresa del campionato tedesco anche per capire se ci sono i margini per una ripresa totale.