Carla Signoris – Tutto sulla Moglie di Maurizio Crozza – Film, Dory, Figli

Carla Signoris è una celebre attrice comica, moglie di Maurizio Crozza. Scopriamo qualcosa su di lei.

Carla Signoris – Dove e Quando è Nata

Carla Signoris è nata a Genova il 10 ottobre 1958. Ciò significa che il prossimo autunno compirà 62 anni.

Carriera

Carla Signoris ha alle spalle una lunga carriera che si snoda tra cinema, teatro e doppiaggio. Diplomata al Teatro Stabile della sua città, ha esordito sui palchi teatrali partecipando a molte produzioni di questa struttura.

Nel 1992, è arrivato per lei l’esordio sul grande schermo con il film Avanzi. Nel 1995, ha invece fatto parte del cast Peggio di Così si Muore. Complessivamente, Carla Signoris ha girato una ventina di film, l’ultimo dei quali è Ma Cosa ci Dice il Cervello, pellicola di Riccardo Milani uscita nel 2019. Nel 2015 ha vinto il Nastro D’Argento come Miglior Attrice non Protagonista in Le Leggi del Desiderio di Gabriele Muccino.

Per quanto riguarda la carriera sul piccolo schermo, l’ultima apparizione risale al 2010 nella seconda stagione della serie Tutti Pazzi per Amore. Facciamo altresì presente il suo impegno come scrittrice – grazie al quale ha scoperto l’importanza della lentezza – che l’ha vista esordire nel 2008 con il libro Ho Sposato un Deficiente.

Dory

Ex conduttrice di Colorado Cafè, Carla Signoris, presente su Instagram con un profilo tramite il quale condivide dettagli della vita sia privata sia lavorativa, è nota per aver doppiato il personaggio di Dory in Alla Ricerca di Nemo.

Figli

Carla Signoris è sposata con Maurizio Crozza dal 1992. La coppia ha due figli, Giovanni e Pietro.