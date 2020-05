La generosità è un tratto dell’animo che o c’è o non c’è. Certo alcune esperienze della vita possono cambiarci e chi non è generoso lo può diventare. Ci sono però individui che sono predisposti verso il prossimo dalla nascita. Chi sono le persone più generose secondo l’oroscopo? Ecco la classifica.

1. Il Capricorno

Al primo posto della classifica delle persone più generose secondo l’oroscopo c’è il Capricorno. Tra i nati sotto il segno del Capricorno ci sono le persone migliori dello zodiaco. Quello che la gente che si ferma solo alle apparenze non vede è che dietro l’apparente freddezza e impassibilità di un Capricorno si cela il più grande buon cuore che esista. Un Capricorno è il miglior amico che vi possa capitare, sempre pronto ad aiutarvi anche economicamente con la propria generosità. Il segno del Capricorno merita a pieno titolo il primo posto in questa classifica.

2. Il Leone

Gli appartenenti al segno zodiacale del Leone hanno una propensione naturale ad essere generosi. Questo perché sono naturalmente portati alla bontà di cuore, sono ottimisti e vedono il lato positivo delle cose. Il Leone non esita ad allungare la mano quando ce n’è bisogno, è sempre pronto ad aiutare chi lo chiede, a dare se stesso per gli altri. Il Leone è fiero e generoso, non ha eguali nella sua benevolenza, in virtù della sua nobiltà prende a cuore la felicità di chi lo circonda. Sarà poi molto felice di essere ringraziato: il Leone ama vedere negli occhi degli altri la gratitudine e la riconoscenza.

3. La Bilancia

Il tema astrale della Bilancia dice molto della sua propensione ad aiutare gli altri. Molto solidale la Bilancia è qui al terzo posto nella classifica dei segni zodiacali più generosi. La Bilancia è capace di atti di generosità improvvisi e imprevisti, come fare donazioni inaspettate. La Bilancia non sopporta le ingiustizie, ha una morale irreprensibile e di ferro e non esita ad aiutare chi secondo lei è vittima di qualcosa di ingiusto. Per i nati sotto il segno della Bilancia è davvero impossibile chiudere gli occhi davanti alle ingiustizie.

4. Il Sagittario

Al quarto posto tra le persone più generose secondo l’oroscopo la classifica vede il Sagittario. Il Sagittario è gioioso, ottimista, positivo e molto generoso. Tollerante e onesto, non esita ad aiutare come può chi ha bisogno anche perché sa che la vita gli restituirà il favore ripagando il suo bel gesto con un successo personale. Il karma è sempre dalla parte del Sagittario.

5. Pesci

Al quinto e ultimo posto nella classifica delle persone più generose secondo l’oroscopo troviamo i Pesci. I nati del segno dei Pesci sono persone leali, disinteressate e davvero molto generose. Sensibili ed emotivi, i Pesci non riescono a restare insensibili davanti alle disgrazie che capitano agli altri e cercano di fare qualcosa perché sono toccati nel profondo del cuore.