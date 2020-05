Film Stasera in Tv – Wonder Wheel – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Wonder Wheel. Produzione statunitense del 2017 per la regia di Woody Allen con Kate Winslet, Justin Timberlake Jim Belushi e Juno Temple. In 1a Visione su Rai 3 e sulle tv non a pagamento in Italia. Il film è l’ultimo in ordine cronologico con la regia del grande cineasta statunitense, ed è anche un omaggio a Coney Island, luogo di New York dove molte storie – di fiction e di realtà – hanno avuto luogo.

Wonder Wheel La ruota delle meraviglie – Trama

Ginny è una trentanovenne cameriera che lavora a Coney Island, dove risiede col marito Humpty, violento e beone, e col figlio, che ha il vizio della piromania. Un giorno si presenta a Coney Island Carolina, figlia del primo matrimonio di Humpty, che cerca rifugio perché è condannata a morte dalla mafia, per un affare che riguarda suo marito, esponente di un clan. La giovane, ripudiata da Humpty, inizia a riprendere spazio nella vita dell’uomo. Ma non solo: Ginny è invaghita di un giovane bagnino, Mickey. Il ragazzo, col quale vive una tresca, finisce per invaghirsi a sua volta di Carolina: la situazione è delicata e il crollo, emotivo e psicologico, è dietro l’angolo.

Wonder Wheel La ruota delle meraviglie – Trailer Video

Wonder Wheel La ruota delle meraviglie – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Wonder Wheel

Genere: Drammatico

Durata: 1h 40m

Anno: 2017

Paese: USA

Regia: Woody Allen

Cast: Kate Winslet, Justin Timberlake, Juno Temple, Jim Belushi, Jack Gore

Wonder Wheel La ruota delle meraviglie – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Rai 3, (canale 3 del digitale terrestre, anche 503 in HD), alle ore 21.20 di oggi, venerdì 8 Maggio 2020. La programmazione di Rai 3 lo prevede al termine della puntata quotidiana di Un Posto al Sole Classic, le repliche di Un posto al sole attualmente in onda a causa dell’epidemia da Covid19.