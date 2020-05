Francesca Vaccaro - Chi è la moglie di Carlo Conti?

Qualche curiosità su Francesca Vaccaro, la bella moglie del noto conduttore Carlo Conti.

Chi è Francesca Vaccaro?

Francesca Vaccaro è la moglie di Carlo Conti, noto conduttore stella dell’intrattenimento preserale e serale Rai. Dopo anni passati a fare il playboy Carlo Conti ha deciso finalmente di mettere la testa a posto con il benestare di tutti gli italiani e di sposare la bella e mediterranea Francesca Vaccaro, di 11 anni più giovane. La coppia ha un figlio, Matteo, nato l’8 febbraio 2014.

Il piccolo è amatissimo da mamma Francesca e papà Carlo, che lo coccolano e lo guardano con orgoglio. Chissà se da grande sarà un rubacuori come il papà o sarà più moderato come Francesca.

Francesca Vaccaro e Carlo Conti

Francesca Vaccaro e Carlo Conti si sono conosciuti dietro le quinte del noto programma Domenica In. Lei lavorava infatti come costumista. Per il conduttore è stato un colpo di fulmine a ciel sereno, che lo ha fatto riprendere dalla fine della relazione con Roberta Morise, storia naufragata a causa della differenza di età tra i due, cosa non successa con Francesca. Dopo solo un anno di frequentazione Francesca e Carlo sono convolati a nozze il 16 giugno 2012, con Leonardo Pieraccioni come testimone del loro amore.

La nascita di un figlio, si sa, o cementa un rapporto o inevitabilmente lo incrina. L’arrivo di Matteo ha cambiato l’amore di Conti per Francesca Vaccaro? La nascita del figlio senza dubbio ha cementato il rapporto tra i due. In una recente intervista Carlo ha spiegato che il loro amore è immutato e maturo, senza gelosia, ricco di amore e complicità. Per Carlo Conti Francesca Vaccaro è la donna della sua vita, il suo grande amore, la madre di suo figlio, la persona con cui condivide gioie e dolori. Carlo sembra proprio un’altra persona rispetto al rubacuori di pochi anni fa!