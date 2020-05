Francesco di Leva – Tutto su di lui – Età, Altezza, Figlia e Moglie

Tante curiosità su Francesco Di leva, quanti anni ha, quanto è alto, vita privata, figlia e moglie.

Chi è Francesco Di Leva

Francesco Di Leva è un attore italiano. Inizia a recitare appena ventenne nel 1999 nelle fiction televisive e prosegue la sua carriera inseguendo la sua grande passione per il cinema e il teatro. Nel 2008 riceve l’Oscar del teatro come miglior attore rivelazione per lo spettacolo Gomorra mentre nel 2011 è candidato al David di Donatello come miglior attore non protagonista per il film Una vita tranquilla. Nello stesso anno vince il Premio Guglielmo Biraghi.

Per quanto riguarda la sua filmografia cinematografica completa troviamo Francesco Di Leva recitare in:

Un nuovo giorno (1998);

Iris, La donna lupo (1999);

Malafemmene, Un mondo d’amore (2001);

Rosa Funzeca (2002);

Pater familias (2003);

Certi bambini, Segui le ombre, Vento di terra (2004);

Sotto la stessa luna, Moro, Mater Natura (2005);

Noi Credevamo (2008);

Una vita tranquilla (2010);

Waves (2011);

Milionari, La stoffa dei sogni (2014);

Natale col boss (2015);

Caccia al tesoro (2017);

Metti la nonna in freezer, Bob & Marys – Criminali a domicilio (2018);

Il sindaco del rione Sanità (2019).

Francesco Di Leva ha inoltre recitato in diverse fiction italiane di successo come Distretto di Polizia 4, Ris, La nuova squadra, Tutti pazzi per amore, Squadra antimafia – Palermo oggi 3.

Francesco Di Leva: anni, statura, figlia, moglie

Della vita privata di Francesco Di Leva si sa poco. L’attore è maggiormente interessato all’arte del cinema e del teatro che a comparire sulle copertine delle riviste di gossip inscenando scandali veri o presunti e di poco conto.

Quanti anni ha e quanto è alto Francesco Di Leva? Francesco Di Leva è nato a Napoli il 4 settembre 1978 per cui ha 41 anni ed è del segno zodiacale della Vergine. L’attore è alto 1,72 centimetri. Geloso della sua vita privata, sappiamo che è sposato con Carmela Esposito e qualche anno dopo la nascita della figlia Morena ha avuto un altro bambino, Mario.