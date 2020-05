Il Paradiso delle Signore – Riassunto e replica – Video 7 maggio 2020

Il Paradiso delle Signore è ritornato in replica con una vecchia puntata. Il pomeriggio di Rai 1 ci ha rivelato che cosa è accaduto in seguito al matrimonio fra Vittorio e Marta e soprattutto dopo che il magazzino è stato preso di mira dai ladri. Rocco è stato ferito e la Polizia sospetta che Tagliabue sia il ladro che stanno cercando.

Umberto però non concepisce la decisione della figlia e di Vittorio di rinunciare al viaggio di nozze. Regala così a Riccardo un nuovo motivo per disprezzarlo. Il furto al magazzino però sembra giocare a favore del giovane Guarnieri, che si offrirà per sostenere le spese. Per scoprire che cosa è successo, continua a leggere il nostro riassunto de Il Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore – Riassunto 7 maggio

Come abbiamo visto nel riassunto precedente, Il Paradiso delle Signore vede Vittorio e Marta in difficoltà. Il magazzino è stato derubato e bisogna correre ai ripari per rimediare delle scorte. Per fortuna la Rossi troverà una valida soluzione per rinfrescare i vecchi modelli. Intanto, Cattaneo convince Rocco ad andare in Commissariato per rilasciare la sua deposizione. All’esterno, il padre di Nicoletta rivede un vecchio amico, Armando, un sindacalista con esperienza come magazziniere. Visto che sono a corto di personale, Cattaneo gli offre la possibilità di fare un periodo di prova al Paradiso.

Continuano inoltre le lotte fra Riccardo e Nicoletta. La ragazza è sempre più turbata dalla vicinanza del suo ex e dal fatto che Cesare abbia scoperto tutto. Nonostante questo, Guarnieri decide di aspettarla a fine turno e la bacia, ma riceve uno schiaffo. Riccardo offre inoltre a Vittorio di sovvenzionare le spese della merce nuova, ma riceve un rifiuto. L’ex pubblicitario infatti teme che accettare la sua offerta vorrebbe dire alimentare la tensione fra Riccardo e Umberto. Rivedi la replica de Il Paradiso delle Signore: accedi su Raiplay con i tuoi dati per visionare il video della puntata.