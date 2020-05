Il Segreto – Riassunto e replica – Video 7 maggio 2020

Il Segreto è andato in onda con una nuova puntata nel pomeriggio del 7 maggio 2020, come sempre su Canale 5. Isabel continua a prendere tempo per l’acquisto dei terreni della Montenegro, ma la matrona ha sempre più fretta. Marta segue invece i consigli che le sono stati dati e sottolinea a Ramon di non essere disposta a legami sentimentali.

Purtroppo il sogno d’amore fra Rosa e Adolfo sta per infrangersi. I due ragazzi sono andati a teatro a La Puebla convinti di sfuggire agli occhi indiscreti. Don Ignacio però li ha colti sul fatto e impone alla figlia di interrompere i suoi rapporti con de los Visos. Scopri che cosa è successo: continua a leggere il nostro riassunto de Il Segreto e rivedi la replica in streaming.

Il Segreto – Riassunto puntata 7 maggio

Francisca incontra di nuovo Isabel per scoprire le ultime novità sui suoi terreni. La Marchesa le rivela di essere ancora impegnata nello scoprire chi ha acquistato le sue proprietà anni addietro. La matrona però non vede di buon occhio il fatto che a sciopero finito non abbia ancora acquistato un singolo fazzoletto di terra. Nel frattempo, Marta riceve la visita di Ramon. Sta per partire e gli piacerebbe poterle scrivere ogni tanto. La ragazza però è costretta a rivelargli di non volerlo illudere e che il loro scambio epistolare riguarderà solo un rapporto d’amicizia. In realtà, Marta non fa che pensare alle passeggiate fatte con il cugino. Anche se preferisce nascondere la verità a Rosa.

Matias invece viene preso di mira dal parroco: crede che abbia mentito ai minatori e che li abbia illusi con la sua parlantina. Il giovane Castaneda però continua e ne approfitta per prendersela con la fede, sfiorando la scomunica. Come abbiamo scoperto nel riassunto di ieri de Il Segreto, Adolfo ha organizzato un’uscita con Rosa e con la complicità del fratello. Teme infatti che la madre possa scoprire tutto e Tomas lo mette in guardia sulle conseguenze. Per festeggiare gli ultimi eventi, Don Ignacio decide di acquistare dei biglietti per portare le figlie allo spettacolo. Scopre così che Rosa si trova con de los Visos e costringe Marta a dirgli tutta la verità. Alla villa, Isabel riceve una nuova lettera d’amore dal suo Jean-Pierre. Per rivedere la puntata de Il Segreto, accedi al sito di Raiplay e guarda il video di ieri.