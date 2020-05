L’alchimista si mostra completamente | Colpo di scena a Uomini e Donne

La puntata andata in onda poco fa ha finalmente mostrato chi è realmente l’Alchimista, corteggiatore misterioso di Giovanna Abate. La loro conoscenza, nata durante il nuovo format di Uomini e Donne, si è creata tramite chat senza realmente sapere chi si nascondesse dietro quelle frasi romantiche.

Le scorse puntate, l’Alchimista è arrivato fino in studio, mostrandosi a Giovanna Abate ma coperto da una maschera. Tutto ciò spiegando le motivazioni per cui, non si è sentito in grado di affrontare un faccia a faccia tra di loro.

Secondo il corteggiatore misterioso, la bellezza della loro conoscenza avrebbe dovuto continuare almeno per qualche altro giorno, conoscendosi ancora di più caratterialmente mettendo da parte l’aspetto fisico.

L’alchimista si mostra completamente

La puntata di oggi però, ha preso una piega completamente diversa perché una sorpresa a Giovanna cambierà tutto il suo percorso. Maria De Filippi infatti, ha un colpo di scena per lei e per il suo trono.

L’Alchimista infatti si mostra completamente, decidendo di fare l’ennesimo regalo a Giovanna. La tronista così, bendata da un velo rosso con le luci spente, si ritrovare in un vero e proprio momento romantico dopo essere sceso dalle scale seduto accanto a lei.

Le sue parole romantiche hanno spiegato che, durante l’esterna insieme avrebbe voluto baciarla provando un grandissimo sentimento di attrazione nei suoi confronti.

Il corteggiatore si mostra infatti propenso a continuare la sua conoscenza con la tronista, sempre più convinto di voler dimostrare tutto il uso interesse nei confronti di Giovanna.

Giovanna Abate sempre più presa

Dalle anticipazioni andate online nella giornata di ieri, tutti i fan del programma hanno creduto che l’Alchimista avrebbe tolto la maschera mostrando il suo vero volto.

In realtà però, il corteggiatore misterioso ha deciso di continuare la sua conoscenza con il tronista. Continuando il loro percorso insieme attraverso le parole ma senza vederlo ancora in volto. Questo ha portato l’intero studio a rimanerci molto male insieme ai telespettatori a casa che si aspettavano finalmente di vedere chi si nasconde dietro quelle tante parole e gesti romantici.

Quanto durerà la loro conoscenza prima che Giovanna voglia realmente vedere in faccia l’Alchimista?