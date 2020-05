Luigi Lo Cascio – Tutto su di Lui – Moglie, il Traditore, Altezza

Luigi Lo Cascio, tra gli attori candidati al David di Donatello 2020, è uno dei nomi più famosi del cinema e del teatro italiano. Scopriamo qualcosa su di lui.

Luigi Lo Cascio – Dove e Quando è Nato

Luigi Lo Cascio è nato il 20 ottobre 1967. Ciò significa che il prossimo autunno compirà 53 anni.

Carriera

Diplomato nel 1992 presso l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico, Luigi Lo Cascio ha visto la sua carriera esplodere dal punto di vista della fama grazie a I Cento Passi, film di Marco Tullio Giordana nel quale ha vestito i panni dell’eroe antimafia Peppino Impastato. Per questo ruolo, è stato premiato con il David di Donatello.

Proseguendo con l’elenco delle tappe più importanti della sua carriera, è il caso di ricordare la partecipazione al film tv La Meglio Gioventù di Marco Tullio Giordana (film che l’ha visto condividere il set con Jasmine Trinca).

Nel 2002, ha vinto la Coppa Volpi a Venezia grazie all’interpretazione in Luce dei Miei Occhi di Giuseppe Piccioni. Luigi Lo Cascio ha esordito dietro la macchina da presa nel 2012, con il film La Città Ideale. Nel 2018, invece, è uscito il suo primo romanzo, dal titolo Ogni Ricordo un Fiore.

Moglie

Luigi Lo Cascio è sposato dal 2006 con la montatrice Desideria Rayner. La coppia ha due figli.

Altezza

Luigi Lo Cascio è alto 1,70.

Il Traditore

Luigi Lo Cascio concorre al David di Donatello come attore non protagonista per il film Il Traditore di Marco Bellocchio. In questa pellicola, dedicata alla vita del primo pentito di mafia Tommaso Buscetta, l’attore siciliano interpreta il ruolo di Salvatore Contorno.