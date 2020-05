Oroscopo Paolo Fox – domani sabato 9 maggio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox relativo a domani sabato 9 maggio 2020. Siamo arrivati a sabato: cosa porterà di nuovo questa giornata ai 4 segni centrali? Stress ai livelli massimi per il Leone, mentre la Bilancia e lo Scorpione recuperano tranquillità. Bisogno di riposo per la Vergine. Di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 9 maggio 2020: Leone

Saturno in opposizione ti mette in seria difficoltà: domani non sarà semplice gestire tutto quanto. In questo periodo di forte stress hai bisogno di percepire l’affetto e la stima degli altri e, invece, pare che ci sia chi ti dà contro. L’oroscopo di Paolo Fox ti esorta a rifugiarti nell’amore per trovare quel conforto che ti manca.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 9 maggio 2020: Vergine

Domani, come incoraggia l’oroscopo di Paolo Fox, dovresti riposarti. Con mille idee e programmi da realizzare, un cervello sempre in funzionamento, è probabile che arriverai al fine settimana letteralmente spompato. Dovresti ricaricare le batterie e ignorare chi ti vuole mettere nell’angolo.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 9 maggio 2020: Bilancia

La giornata di domani sarà più tranquilla di domenica, per cui approfittane per cominciare a fare programmi per l’estate. Il popolare astrologo Paolo Fox ti anticipa che il mese di luglio sarà molto importante per l’amore e tutto ciò che ne concerne. Il lavoro è ancora fonte di tanti dubbi.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 9 maggio 2020: Scorpione

Il weekend si prospetta piacevole, sicuramente più tranquillo della settimana appena trascorsa. Domenica, come comunica l’oroscopo di Paolo Fox, sarà una giornata caratterizzata da maggiore forza, grazie alla Luna in buon aspetto. Hai ancora troppa tensione dentro di te. Dovresti, invece, rasserenarti un po’, perché c’è Giove in tuo aiuto, pronto a sostenere i progetti lavorativi.