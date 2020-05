Oroscopo Paolo Fox – domani sabato 9 maggio 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani sabato 9 maggio 2020. Quali sorprese riserverà questo sabato agli ultimi 4 segni zodiacali? Il Sagittario e il Capricorno possono facilmente superare delle difficoltà. L’Acquario è nel mezzo di una tempesta emotiva, i Pesci hanno il nervosismo alle stelle. Di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox relativo a domani.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 9 maggio 2020: Sagittario

Domani avrai la Luna nel segno, ma Venere sarà dissonante. Questo vuol dire che sarà una giornata utile per affrontare quei piccoli problemi personali che ti suscitano inquietudine. Come spiega l’astrologo Paolo Fox, tu hai un modo molto incoerente nell’amare: a volte sei molto legato a chi ami, altre volte desideri riprenderti la tua libertà.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 9 maggio 2020: Capricorno

Il passaggio di Giove ti aiuterà a superare alcune difficoltà: se, per esempio, un progetto stava per concludersi, ora verrà ripreso in mano. L’oroscopo di Paolo Fox indica maggio come un mese di risposte. Nei prossimi giorni anche l’amore diventerà più facile da gestire.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 9 maggio 2020: Acquario

In questo momento ti trovi nel mezzo di una tempesta emotiva, ma come rassicura l’oroscopo di Paolo Fox, ne uscirai vincitore. Non dovresti avere timore a dire qualche no. È importante cominciare a realizzare un piano di azione, a partire da domani, per tirarti fuori da questo impasse.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 9 maggio 2020: Pesci

Ti trascini da qualche giorno del nervosismo che non vuole andare via. E domani non sarà diverso. L’oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di non dare spazio a relazioni complicate, di quelle che porterebbero ancora più scompiglio nel tuo cuore.