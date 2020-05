Stasera in TV – Programmazione Rai & Mediaset- 8 Maggio

Buongiorno e bentrovati ai lettori della nostra rubrica Stasera in TV. Ecco a voi le programmazioni Rai e Mediaset, di questa sera 8 Maggio

Programmazione TV – Rai1 – Rai2 – Rai3 – 8 Maggio

Su Rai1, alle 21.30 andrà in onda “David di Donatello 2020”, condotta da Carlo Conti per celebrare il grande cinema italiano, con il coinvolgimento di attori, attrici e registi che daranno vita ad una grande cerimonia tesa a raccontare, valorizzare e promuovere il nostro cinema e le sue eccellenze. Su Rai2, andrà in onda la serie TV americana “N.C.S.I”, con l’episodio 8 della stagione 17. Mentre su Rai3, ci sarà alle 21.30 il film “La Ruota delle Mervaglie”, che vede come protagonista l’attore Justin Timberlake.

Programmazione TV – Rete4 – Canale5 – Italia1 – 8 Maggio

Su Rete4, alle 21.20 andrà in onda il programma di inchieste “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Su Canale5 risate assicurate con lo show comico Scherzi a Parte”, condotto da Paolo Bonolis. Su Italia1, alle 21.30 andrà in onda l’ultimo capitolo della saga di twilight, intitolato “Breaking Dawn – Part2”. La nascita di Renesmee, la figlia di Edward (Robert Pattinson) e Bella (Kristen Stewart), ha scatenato l’intervento dei Volturi contro i Cullen. Essi infatti credono che si tratti di una bambina immortale e quindi molto pericolosa perche’ svelerebbe al mondo l’esistenza dei vampiri