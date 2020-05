Toni Servillo – Tutto su di lui – Età, Film e … Berlusconi

Toni Servillo, scopriamo qualche curiosità su quest’attore e regista teatrale

Chi è Toni Servillo

Toni Servillo è un attore molto noto che ha ottenuto diversi riconoscimenti nel suo settore. Una dei maggiori successi è La grande Bellezza che ha vinto il Premio Oscar. È stato lui ad interpretare il protagonista e da quel momento la sua notorietà è diventata internazionale. È nato ad Afragola nel 1959 il 25 gennaio, Peppe suo fratello è un noto cantante della Piccola orchestra Avion Travel che nel 2000 ha vinto il festival di Sanremo.

Sposato con Manuela Lamanna dal 19900 ha lavorato con lei nell’ultimo film 5 è il numero perfetto. Da questo matrimonio sono nati due figli: Eduardo e Tommaso. È cresciuto ad Arquata Scrivia e sin da giovane ha iniziato a coltivare la sua passione per il teatro. È nell0oratorio che ha potuto mostrare le sue doti, con il suo impegno è nato il Teatro Studio di Caserta, un importante compagnia teatrale.

Ha lavorato come regista teatrale ma è al cinema che deve la sua notorietà. Dalla collaborazione con Paolo Sorrentino è nata una carriera in ascesa. Gli è stata conferita la cittadinanza onoraria di Napoli, una laurea ad honorem in Discipline della musica e del teatro dall’Università di bologna. La sua famiglia vive a Caserta e la sua passione per il cinema e il teatro lo porta in giro per l ‘Italia e non solo.

Toni Servillo è Berlusconi

Sul set di Loro Toni Servillo è Berlusconi. Film di Paolo Sorrentino sceglie Toni Servillo per fargli indossare i panni di Silvio Berlusconi. Per lui pare non essere stato così semplice calarsi in questi panni ma ci è riuscito sicuramente alla perfezione.

Nel Divo interpretava Andreotti e qui incarna a pieno l’ex premier. Sorrentino e Toni Servillo hanno condotto importanti ricerche per cercare di capire come interpretare al meglio questo personaggio.