Valeria Golino – Tutto su di lei – Età, Altezza, Figli, Fidanzato ed Instagram

Scopriamo insieme segreti e curiosità sulla vita privata dell’attrice napoletana Valeria Golino

Chi è Valeria Golino

Valeria Golino è una tra le attrici napoletane di maggiore successo molto amate ad Hollywood. È Lina Wertmuller che la scopre ed esordisce a 17 anni. Nel 1988 è scelta da Barry Levinson per Rain Main. Professionale e brava ha saputo sin da subito conquistare il suo pubblico. Ha ricevuto due volte il David di Donatello. È accaduto nel 2006 e nel 2014.

Per due volte ha ricevuto la Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia come miglior interprete femminile in Storia d’amore e Per amor vostro. Oltre ad essere un’attrice è anche regista presentando nel 2013 il suo primo film al Festival di Cannes. Ha ricevuto il Nastro d’Argento come regista esordiente. Nel 2018 ha diretto Euforia con 8 candidature al David di Donatello.

Una carriera costellata da numerosi successi che l’hanno resa protagonista in Italia e non solo. Nel 1990 partecipa ai provini per Pretty Woman ma verrà scelta Julia Roberts. L’anno dopo si ritrovano entrambe in competizione per Linea mortale e viene scelta sempre Julia Roberts. Valeria Golino trova radici salde nel cast di Sean Penn con Lupo Solitario.

Vita privata di Valeria Golino

Valeria Golino ha una bellezza seducente che sin da giovane la porta ad esordire come modella. La sua relazione più famosa è con Riccardo Scamarcio. Sua madre era una pittrice greca ecco perché la sua infanzia è stata caratterizzata da viaggi da Atene a Napoli.

Voleva fare il medico ma poi si è ritrovata nel settore del cinema e qui ha proseguito. Spesso è stata anche doppiata perché ha un timbro di voce molto particolare. Una tra le sue migliori amiche è Valeria Bruni Tedeschi.

Per anni ha vissuto a Roma assieme al suo ex ora, anche dopo la separazione è rimasta a vivere nella capitale.