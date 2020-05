Veronica Burchielli piaceri proibiti | Scoperte piccanti a Uomini e Donne

Veronica Burchielli confessa uno dei suoi piaceri proibiti ai suoi follower mostrandosi senza vergogna. La ex tronista decide così di aprirsi sempre di più lasciando ai propri fan la voglia di scoprirla man mano sempre di più. Quali sono state le loro parole?

La ex tronista di Uomini e Donne Veronica Burchielli continua la sua vita in quarantena, portando avanti alcuni suoi progetti lavorativi ancora segreti. Nelle ultime settimane, la Burchielli si è mostrata sempre più aperta nel raccontare la sua vita ai propri follower, mostrandosi sempre più sincera. Durante la giornata di oggi però, Veronica Burchielli racconta i suoi piaceri proibiti lasciando tutti senza parole.

Veronica Burchielli piaceri proibiti

L’ex tronista dopo la fine della sua storia d’amore con Alessandro Zarino, ha deciso di mostrarsi vera e sincera ma soprattutto sempre disponibile nei confronti dei suoi fan. La voglia di raccontarsi ma soprattutto di aiutare tutte le persone che la seguono, l’ha spinta ad aprire una rubrica dei consigli sul suo profilo Instagram.

Durante la giornata di ieri però, l’ormai influencer ha deciso di rispondere ad alcune domande dei propri follower, spiegando in ogni domanda se fosse “pro o contraria”.

Una sua risposta però, ha lasciato tutte le persone senza parole, non aspettandosi una reazione così forte da parte sua.

Non è la prima volta che Veronica infatti, tocca argomenti così importanti e piccanti senza vergognarsi e senza troppi giri di parole.

Ex tronista si mostra senza veli

Durante la giornata di ieri, la ex tronista ha avuto la possibilità di rispondere a una domanda: “Pro o contro i sextoys?”

La risposta data da Veronica, ha lasciato tutti i fan senza parole ma soprattutto visibilmente colpiti.

Le sue parole sono state: “Ogni donna è libera di conoscersi, godersi i momenti in solitudine, ogni donna ha il diritto di essere libera senza sentirsi “sporca”. Spinta, giudicata ne meno valorosa se si prende la libertà ed il diritto di essere femmina e vivendosi il corpo come reputa meglio per lei stessa. Sono altre le cose, secondo me, di cui vergognarsi… Finché una donna si rispetta con dignità, io non ci vedo niente di male. Secondo voi?”.

Veronica lascia così tutti molto sorpresi per la sua risposta ma contenti della sua “apertura mentale”.