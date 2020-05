Alessandro Cecchi Paone – Tutto su di lui – Età, moglie e amori

Alessandro Cecchi Paone è uno dei personaggi televisivi più controversi degli ultimi anni. Dopo aver ricoperto a lungo il ruolo di giornalista serioso, negli ultimi anni sembra aver scelto il mondo dei talk e dei reality. Impossibile non ricordare quanto accaduto trent’anni fa, quando durante l’edizione del Telegatto ha protestato contro il Grande Fratello. Salvo poi entrare a far parte della scorsa versione Vip.

Com’è iniziata la carriera di Alessandro Cecchi Paone? A quanto pare il suo amore per il giornalismo lo ha condotto presto in tv: a soli diciannove anni ha condotto un telegiornale per ragazzi su Rai 1. Diventa infatti Un volto nuovo per gli anni 80 grazie al concorso che gli permette di ambire alla prima serata della rete pubblica.

Alessandro Cecchi Paone – Età e moglie

Alessandro Cecchi Paone è nato a Roma il 16 settembre del ’61 e nel corso della sua carriera non è stato solo uno dei volti più gettonati del Tg, sia Mediaset sia della Rai. Nel 2004 infatti ha scelto di candidarsi con Forza Italia in previsione delle elezioni europee e ha annunciato di essere “omoaffettivo”.

“Sono rimasto fermo sull’eterosessualità per un po’; poi, forse dai 35 anni, sono andato su e giù nello spazio che sta tra eterosessualità e bisessualità. Ho avuto grandissimi amori con donne che mi hanno migliorato la vita.” Vanity Fair

Per diversi anni infatti Alessandro è stato sposato con Cristina E. Navarro, “La donna più importante della mia vita“. Da quanto ne sappiamo le nozze si sarebbero celebrate nel 1993, poi naufragate prima del coming out del giornalista.

Alessandro Cecchi Paone – Gli amori

Nonostante la rivelazione fatta nel periodo del suo impegno politico, il giornalista ha tardato prima di presentare in modo pubblico un compagno. Nel 2012 sono iniziate infatti a circolare delle voci sulla relazione fra Cecchi Paone e Claudio Viana Fernandez. Rumors fra il personal trainer e il divulgatore scientifico confermati solo un anno più tardi dal diretto interessato.

Ovvero quando al fianco di Alessandro è comparso un altro uomo, Massimo Francese. Quest’ultimo è stato presentato tramite le pagine del settimanale Chi dallo stesso giornalista: “Massimo mi ha aiutato a gestire il colpo della lente fine del grande amore con Claudio. Ormai era un anno che vivevamo assieme”. La loro storia però è naufragata nel 2014. Da quel momento in poi è iniziato il silenzio sulla vita privata di Alessandro Cecchi Paone. Non sappiamo quindi se ora sia fidanzato oppure no.