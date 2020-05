Anita Caprioli è Eleonora – La scheda – Liberi Tutti

Anita Caprioli ha votato la sua carriera al cinema, ma fin dagli anni Novanta ha lavorato a diversi progetti destinati al piccolo schermo. In Liberi Tutti interpreta infatti Eleonora, una donna di gran cuore che gestisce una comunità di cohousing con successo. Si tratta tra l’altro del suo ultimo lavoro per la televisione, a tre anni di distanza dal precedente Catturandi – Nel nome del padre.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Anita Caprioli è diventata mamma nel 2016 grazie alla sua relazione con Daniele Pecci. Il loro amore dura ancora oggi: non intendono sposarsi, visto che l’ex di Michelle Hunziker non vede di buon occhio il matrimonio, ma hanno creato una famiglia felice.

Anita Caprioli – Chi è – Età, fidanzato e figli

Anita Caprioli è nata a Vercelli l’11 dicembre del ‘73 ed ha iniziato a studiare recitazione fin da giovanissima. Nel ’91 si trasferisce infatti a Londra per partecipare ad un workshop di Andrea Brooks. Anche se il suo debutto a teatro avviene nell’88 grazie allo stesso regista, per lo spettacolo La Locandiera. L’esordio sul grande schermo avviene invece nel ’97 grazie al film Tutti giù per terra di Davide Ferrario. Nello stesso anno viene scelta da Leonardo Pieraccioni per il suo Fuochi d’artificio.

Il suo arrivo in tv avviene invece l’anno successivo grazie alla miniserie La donna del treno di Carlo Lizzani. Un successo che segue di pari passo la sua popolarità sul grande schermo: la troviamo infatti in Cime tempestose di Fabrizio Costa, in Tutti pazzi per amore 3 di Laura Muscardin e in Qualunque cosa succeda di Alberto Negrin. Per quanto riguarda la vita privata, la Caprioli è stata paparazzata nel 2015 con Daniele Pecci e la loro relazione è diventata ufficiale. Poi i due sono diventati genitori di Viola, che oggi ha quattro anni.

Anita Caprioli è Eleonora – Il personaggio

In Liberi Tutti, Anita Caprioli interpreta Eleonora, una donna indipendente e forte che ha saputo affrontare il divorzio e crescere la figlia in assenza del marito. Il suo matrimonio con Michele si è infranto infatti quando la piccola Chiara era appena bambina, ma Eleonora non si è arresa e ha trovato in Riccardo un nuovo amore. I due hanno creato inoltre Il Nido, la struttura di cohousing che gestiscono insieme e in cui Eleonora sceglierà di ospitare l’ex marito.

Anche se all’inizio farà di tutto per farlo accettare nella comunità, Eleonora sarà costretta a fare i conti con l’egoismo di Michele e con la sua tendenza a mentire in qualsiasi circostanza. Questo però non le impedirà di accogliere in suo aiuto nel momento di maggior bisogno.