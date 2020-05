Antonio Zequila – Tutto su di lui – Età e fidanzata

Antonio Zequila è ormai conosciuto da tempo dal pubblico televisivo del nostro Paese. L’attore ha debuttato nei fotoromanzi e si è guadagnato presto il soprannome di Er Mutanda durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Anche se l’artista non ha mai tollerato quell’appellativo che lo accompagna ancora oggi, 15 anni più tardi.

Antonio Zequila è stato anche uno dei concorrenti che abbiamo visto nella quarta edizione del Grande Fratello Vip, anche se è stato eliminato durante la semifinale. Anche se la sua precedente apparizione nei reality risale al 2011, quando ha partecipato a Uman – Take Control.

Antonio Zequila – Chi è

Chi è Antonio Zequila e perchè è considerato un personaggio famoso della tv italiana? Il suo debutto nel cinema risale agli anni Ottanta grazie al film Delizia di Dario Donati e ha avuto modo di sbarcare anche a teatro con Sei personaggi in cerca d’autore diretto da Franco Zeffirelli. Negli anni Novanta ha iniziato anche ad apparire in alcune fiction nazionali, come Il Maresciallo Rocca e Un posto al Sole, anche se ha ottenuto un ruolo fisso e longevo solo grazie a CentoVetrine. La soap infatti lo vede fra i protagonisti dal 2001 al 2011.

Le generazioni più giovani tuttavia lo ricorderanno in realtà per una particolare pagina televisiva accaduta in seguito alla sua partecipazione all’Isola. Ospite di Domenica In, l’attore è stato attaccato dall’ex concorrente Adriano Pappalardo. Quest’ultimo lo ha accusato infatti di essere capace di fare di tutto pur di apparire, persino “sc***re” sua madre. Parole che hanno portato Zequila oltre al limite e che hanno regalato invece al web uno dei Meme storici del web.

Antonio Zequila – Età e fidanzata

Antonio Zequila è nato ad Atrani l’1 febbraio del 1964 e da poche settimane è ritornato al fianco della fidanzata Marina Fadda. Fra i due infatti c’è stata una relazione lunga 9 anni, poi terminata per volere di lei. All’attore però si attribuiscono (e si attribuisce) numerose storie d’amore, anche se è stato al fianco della dentista Ines Muriel per sette anni. Fra i nomi ci sarebbero Carla Bruni e Linda Evangelista, Ivana Trump ed Eva Robin’s, Milly D’Abbraccio, Simona Tagli e molte altre ancora.