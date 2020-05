Caterina Balivo – sabato in giro con la mascherina – la riconoscete?

Caterina Balivo posta una sua foto su Instagram e chiede ai suoi tanti fans cosa prepareranno per il pranzo. La conduttrice di “Vieni da me” oggi sabato si concede una pausa. E così su Instagram posta una sua foto mostrandosi vestita con un giubbino in jeans, pantaloni e sandali. Sulla spalla un bella borsa bianca da passeggio.

Caterina Balivo – in giro con la mascherina

I suoi abiti sono intonati all’azzurro. Anche la mascherina che porta sulla bocca è intonata all’azzurro. Dalla mascherina traspare una Balivo serena e tranquilla. La Balivo sembra intenta a fare due passi. Non si capisce dove è diretta anche perché lei su questo non dice nulla. Caterina è all’aperto una una zona residenziale con tanto verde.

Caterina Balivo qualche giorno fa era stata attaccata da Povia che si era sfogato su Instagram dopo alcune polemiche in seguito ad un suo scivolone a “Vieni da Me”. Nel corso della trasmissione di Rai Uno Povia aveva pronunciato una frase che aveva scatenato una bufera mediatica. La stessa Balivo non avare accattato quando detto da Povia. “Io sono fissato per le pulizie, sono un gay mancato”, aveva detto Povia, raccontando alla Balivo alle sue lunghe giornate in casa.“Hai detto una cretinata”, aveva risposto la Balivo. La questione non sembra chiusa visto che adesso l’artista ha condiviso su Instagram un nuovo post che sembra puntare il dito proprio sulla trasmissione.