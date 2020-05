Caterina Guzzanti è Martina – La scheda – Liberi Tutti

Caterina Guzzanti è Martina nella fiction Liberi Tutti, in replica nella seconda serata di Rai 3 di oggi. Il suo però non è un volto sconosciuto e non solo perchè è la sorella di Corrado e Sabina Guzzanti. Anche se il suo debutto in tv avviene proprio grazie al programma di Serena Dandini condotto dal fratello, Pippo Chennedy Show.

Negli anni ha creato diversi personaggi parodistici, fra cui quello di Federica Panicucci e della finta sorella della conduttrice, Esperanza Panicucci. Oltre a diverse edizioni al fianco della Gialappa’s Band nei vari Mai Dire, Caterina Guzzanti ha preso parte anche alla fortunata serie Boris.

Caterina Guzzanti – Chi è – Età, figlio e compagno

Caterina Guzzanti è nata a Roma il 5 giugno del ’76 e al pari dei fratelli ha scelto di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo. Ed è in loro compagnia che la vediamo spesso nei primi anni, da La posta del cuore di Sabina fino a L’ottavo nano di Corrado. Ritorna nel 2008 al fianco di Serena Dandini per Parla con me, dove si distingue con i personaggi Sarah Palin e Mariastella Gelmini. Cinque anni più tardi la troviamo invece alla guida de La prova dell’otto su MTV.

Caterina ha sempre tenuto i riflettori lontani dalla sua vita privata. Solo in un’occasione ha concesso un’intervista doppia con il padre e giornalista Paolo Guzzanti a Il Messaggero. In quell’occasione ha rivelato anche di avere un figlio di sei anni, nato dalla sua relazione con il pilota e fidanzato Walter. Ha scelto tra l’altro di dare al bambino il nome dello zio paterno, Elio.

Caterina Guzzanti è Martina – Il personaggio

In Liberi Tutti, Caterina Guzzanti interpreta Martina, una donna molto particolare e fragile dal punto di vista emotivo. Fa parte del Nido fin dalla sua nascita e deve molto alla comunità. Soprattutto perchè è proprio grazie alla struttura che ha conosciuto Giovanni, con cui si è fidanzata in tempo record. L’arrivo di Michele (Giorgio Tirabassi) però diventerà come un tornado per la loro relazione: Martina presto inizierà ad entrare in crisi e a mettere in serio dubbio il suo futuro con il compagno.