Ciao Darwin 8 – Anticipazioni e ospiti – 9 maggio 2020

Ciao Darwin 8 ritorna con una puntata in replica nella prima serata di oggi, 9 maggio 2020. Canale 5 ospiterà la sfida Web contro TV, una lotta che si verifica ormai da anni nel mondo sommerso di entrambe le realtà. Per la prima fazione troveremo due volti noti dei social, Il Pancio ed Enzuccio. A capitanare la squadra della televisione sarà invece la conduttrice Paola Perego.

Ciao Darwin 8 potrà contare anche su altri personaggi piuttosto noti agli occhi degli italiani. Alessandro Cecchi Paone, Karina Cascella, Follettina Creation e Matt & Bise saranno solo alcuni dei protagonisti di stasera. Il divertimento è assicurato ed è proprio questo l’elemento chiave che permette ogni anno al programma di Paolo Bonolis di sfornare un successo dietro l’altro.

Ciao Darwin 8 – Anticipazioni – Web Vs TV

Che cosa succederà nella puntata di Ciao Darwin 8? Come abbiamo visto questa volta saranno Web e Tv a sfidarsi grazie alle prove previste dalla tramissione. Gli animi verranno infiammati fin dalla prova Dibattito, in cui i componenti di entrambe le squadre cercheranno di tirare acqua al proprio mulino. Lo scontro però sarà più acceso fra Laura Cremaschi e Karina Cascella: la prima è convinta infatti che il mondo online sia anche autore di se stesso e che la fatica sia doppia. La seconda invece accuserà in modo indiretto la Cremaschina di sfruttare il lato B per apparire.

Lo scontro però avverrà anche fra Matt e Antonio Zequila: l’influencer ha accusato infatti l’attore di essere conosciuto online solo per un particolare meme e nulla più. Il riferimento ci riporta indietro di diversi anni, a quando l’attore ha avuto una furente lite con Adriano Pappalardo durante una puntata di Domenica In. Una particolare attenzione va prestata a Filippo Melloni, ovvero il Padre Natura di Ciao Darwin 8. Una vera gioia per le spettatrici presenti in studio, ma anche un ragazzo da scoprire. Non è solo un modello, ma anche uno studente di Medicina.