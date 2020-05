Giorgio Tirabassi è Michele Venturi – La scheda – Liberi Tutti

Giorgio Tirabassi è uno degli attori più poliedrici del piccolo e grande schermo italiano. Lo dimostra la sua presenza in Liberi Tutti nei panni di Michele Venturi, una comedy leggera che prende le distanze da tanti altre fiction che lo hanno visto alla guida. Lo ricordiamo infatti in Distretto di Polizia, Paolo Borsellino, L’Aquila – Grandi Speranze. Tutti lavori più che impegnativi che dimostrano come l’attore sia in grado di spaziare fra personaggi molto diversi fra loro.

Giorgio Tirabassi – Chi è?

Giorgio Tirabassi è nato a Roma l’1 febbraio del ’60 e ha iniziato la sua carriera a teatro a soli 22 anni. Gli anni trascorsi nella compagnia di Gigi Proietti gli hanno aperto presto le porte del cinema, dove ha debuttato nel film Scemo di guerra di Dino Risi. Negli anni però ha avuto modo di lavorare con registi quali Tinto Brass, Francesca Archibugi, Carlo Mazzacurati, Mario Risi e molti altri ancora.

Nello stesso anno appare per la prima volta in tv con la miniserie Sogni e Bisogni di Sergio Citti, dove recitano fra gli altri Proietti e Paolo Villaggio. Viene consacrato però al successo solo a 40 anni, quando entra riveste i panni di Roberto Ardenzi in Distretto di Polizia. Il suo debutto alla regia avviene invece nel 2001 con il cortometraggio Non dire gatto che gli vale un David di Donatello. Ritorna dietro la macchina da presa anche nel 2019 con Il grande salto, ma durante la presentazione a L’Aquila viene colpito da un infarto.

Giorgio Tirabassi è Michele – Il personaggio

In Liberi Tutti, Giorgio Tirabassi interpreta l’avvocato Michele Venturi, un uomo egoista che ha sempre messo al primo posto il denaro e i suoi loschi affari. Verrà costretto però a fare i conti con una realtà diversa quando il Procuratore lo confinerà al Nido, la struttura gestita dall’ex moglie Eleonora. Anche se il loro amore è naufragato diversi anni prima, la donna cercherà in tutti i modi di aiutarlo ad integrarsi nella comunità.

Michele avrà molto da recuperare e non solo per quanto riguarda l’ex moglie. Incolpa infatti Il Nido della fine del loro matrimonio e al tempo stesso non si è preso cura della figlia Chiara, cresciuta fin da bambina dal nuovo compagno di Eleonora, Riccardo. Grazie agli ospiti del Nido, Michele riuscirà a diventare una persona migliore e a cambiare del tutto la propria vita.