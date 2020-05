Il Segreto – Riassunto e replica – Video 8 maggio 2020

Il Segreto è andato in onda con una nuova puntata nel pomeriggio dell’8 maggio 2020. Che cosa è successo ai cittadini di Puente Viejo? Ignacio va su tutte le furie perchè Rosa è uscita con Adolfo e le impone di interrompere la loro relazione. Urrutia e Manuela provano a parlare all’imprenditore, ma senza successo. Anche Matias fa infuriare Marcela per via di un’azione che potrebbe costargli la vita.

Francisca invece è ormai stanca di vivere in solitudine. Anche perchè non ha più notizie di Raimundo da diverso tempo e non comprende come mai non l’abbia cercata. Isabel preferirà ancora una volta di non dirle la verità. Le menzogne della Marchesa però verranno scoperte anche dei figli, sospettosi sulle sue misteriose scomparse. Per saperne di più, continua a leggere il nostro riassunto de Il Segreto e scopri come rivedere la puntata in replica.

Il Segreto – Riassunto 8 maggio

Come abbiamo visto in precedenza ne Il Segreto, Rosa è Adolfo sono stati scoperti dal padre della ragazza mentre si trovavano a La Puebla. Don Ignacio è furioso: Rosa gli ha mentito e in più è uscita con il figlio della Marchesa. La ragazza è in lacrime e preferisce allontanarsi. Marta interviene e affronta il padre, convinta che sia in errore. Anche Marcela è arrabbiata: Matias si è procurato una pistola e crede che si stia assicurando un posto in prigione. Alla villa, Adolfo festeggia la sua uscita con Rosa. Poi chiede alla madre dove fosse il giorno precedente e scopre che sta mentendo. La Marchesa infatti afferma di essere stata in giardino, anche se i due figli sanno che non è così.

Intanto, Francisca inizia a temere che Antonita possa rivelare il suo segreto. La Marchesa invece scopre che Inigo è stato inviato dai suoi figli per fare delle migliorie nella miniera. La nobile accetta, ma non intende procedere prima di aver recuperato le perdite. Dopo aver scoperto gli ultimi eventi, anche Urrutia cerca di far ragionare Ignacio. Gli ricorda infatti che Adolfo ha salvato la vita a tutti gli ostaggi del sequestro, ma Ignacio crede che anche in quel caso le sue mire fossero altre. Dopo essersi calmato, Ignacio impone alla figlia di allontanare Adolfo. Isabel invece mente ancora a Francisca e nega che Raimundo sia andato a cercarla a Puente Viejo. Per guardare il video della replica de Il Segreto, accedi al sito di Mediaset Play con le tue credenziali.