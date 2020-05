Oroscopo Branko – domani domenica 10 maggio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko relativo a domani domenica 10 maggio 2020. Sta per concludersi una nuova settimana: quali novità avranno in serbo le stelle per i 4 segni centrali dello zodiaco? Di seguito, vi proponiamo l’oroscopo di Branko, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani domenica 10 maggio 2020: Leone

Se nei giorni passati qualcuno ti ha messo i bastoni fra le ruote, come anticipa l’oroscopo di Branko, domani sarà più facile ragionarci. Il lavoro sta, lentamente, prendendo quota e molto presto arriverà anche Mercurio, a dare una spinta in più negli affari.

Oroscopo Branko domani domenica 10 maggio 2020: Vergine

Domani dovrai camminare in punta di piedi, se non vorrai incappare in sgradevoli discussioni. Non ti aspettano giorni tranquilli: oltre a Venere in Gemelli, arriverà anche Mercurio a creare scompiglio. Il suggerimento di Branko è: non schierarti, se ti troverai in mezzo alla bufera.

Oroscopo Branko domani domenica 10 maggio 2020: Bilancia

Come ti incoraggia l’oroscopo di Branko, domani approfitta della giornata, per ritagliare del tempo da dedicare a te. Coccolati. È importante, ogni tanto, mettere da parte il proprio senso del dovere e regalarsi qualche attenzione in più.

Oroscopo Branko domani domenica 10 maggio 2020: Scorpione

Dovresti concederti più amore. Questo è quanto consiglia l’astrologo Branko per la giornata di domani. Soprattutto adesso che hai un oroscopo deciso a metterti continuamente alla prova.