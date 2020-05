Oroscopo Paolo Fox – domani domenica 10 maggio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani domenica 10 maggio 2020. Come finirà questa settimana per il Leone, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione? Bisogno di una pausa per il Leone, la Bilancia ha l’umore a terra. Bel recupero per lo Scorpione, mentre la Vergine deve rimediare in amore. Vi proponiamo, di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 10 maggio 2020: Leone

Negli ultimi giorni le stelle ti hanno messo sotto assedio, soprattutto sul fronte lavorativo, e come sostiene l’oroscopo di Paolo Fox, domani ci vorrebbe un po’ di riposo. Tu sei un segno che ama darsi da fare, ti fai carico di tanti doveri e, alla fine, c’è sempre chi se ne approfitta. Per fortuna in amore le cose vanno decisamente meglio.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 10 maggio 2020: Vergine

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani potresti accorgerti di aver trascurato un po’ troppo il partner. Se vorrai rimediare, sappi che gli astri saranno dalla tua parte. In amore c’è ancora tanto da recuperare, mentre nel lavoro stanno per arrivare nuove chance.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 10 maggio 2020: Bilancia

Domani avrai l’umore a terra e, man mano che procederà la domenica, si aggiungeranno nuove preoccupazioni. Possibili controversie per chi frequenta un Ariete o un Capricorno. L’astrologo Paolo Fox ti invita a non azzardare decisioni importanti e nemmeno discutere con gli altri per le prossime 24 ore.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 10 maggio 2020: Scorpione

Da domani pomeriggio, come anticipa per te l’oroscopo di Paolo Fox, avrai un bel recupero. Marte e Saturno in opposizione potrebbero averti procurato dei problemi sul lavoro: un contrattempo spiacevole oppure un cambio di direzione imprevisto. Il fatto è che tu hai bisogno di trasparenza e quando non c’è, sei il primo a soffrirne..