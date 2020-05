Roberto Benigni, chi è la moglie? Perchè l’attore non ha mai voluto figli

Roberto Benigni è un attore, comico, regista e sceneggiatore italiano. Noto e popolare monologhista teatrale, dalla comicità ironica e dissacrante, è diventato personaggio pubblico tra i più conosciuti e apprezzati in Italia e nel mondo. Nato a il 27 ottobre del 1952 a Castiglion Fiorentino, è sempre sulla cresta dell’onda ed il suo ultimo lavoro “Pinocchio” ha ricevuto diversi premi, anche se il massimo del successo lo ha raggiunto con l’Oscar nel 1999 con il film “La vita è bella”.

Chi è la moglie di Roberto Benigni? Scopriamo Nicoletta Braschi

Da sempre la musa ispiratrice di Benigni è stata la moglie Nicoletta Braschi, la quale ha preso parte a tantissimi film dell’attore toscano, il primo risale addirittura al 1983, ma i due erano già innamorati da qualche anno.

Nicoletta Braschi è nata a Cesena il 19 aprile 1960, sotto il segno del Toro, è alta 165 centimetri per un peso di circa 55 chili e i tratti del suo volto ispirano immediata tenerezza. La città natale della talentuosa attrice toscana fu il luogo scelto per il matrimonio con Roberto Benigni, il 26 dicembre 1991.

Nicoletta è stata sempre un punto di riferimento per il marito, il quale non perde occasione ancora oggi per dichiarare tutto il suo amore per la moglie.

La carriera della Braschi doveva avere un cammino totalmente diverso da quello poi intrapreso, infatti l’attrice si stava per trasferire negli USA, ma dopo aver conosciuto Benigni ha deciso di restare in Italia e così ha recitato accanto al suo amore di una vita.

Una carriera comunque brillante che l’ha vista vincere il David di Donatello come miglior attrice non protagonista per lo storico film di Paolo Virzì, “Ovosodo”, uscito nel 1997. La sua brillante carriera è stata definitivamente consacrata dal ruolo di Dora ne “La vita è bella”.

Benigni e Braschi: la decisione di non avere figli

Questa coppia praticamente modello non ha mai avuto figli e ci si è sempre chiesto il perchè. I due non hanno mai parlato apertamente di questo discorso, ma solo una volta Nicoletta Braschi si è lasciata scappare che forse il motivo è stato quello di non sentire un vero e proprio senso materno. Quindi sembra essere stata una scelta condivisa dai i due innamorati, che non se la sono sentita di diventare genitori.