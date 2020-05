Stasera in TV – Programmazione Rai & Mediaset – 9 Maggio 2020

Buongiorno e buon fine settimana a tutti i nostri lettori della rubrica Stasera in TV. Oggi, andremo a vedere nel dettaglio le programmazioni Rai e Mediaset, di questo sabato sera 9 a Maggio.

Programmazione TV – Rai1 – Rai2 – Rai3 – 9 Maggio

Su Rai1, alle 21.30 andrà in onda lo show di Roberto Begnini “Esodo i Dieci Comandamenti”. Serata dedicata all’attualitá su Rai2, che vede in programmazione “Petrolio – Antivirus”. Su Rai3, alle 21.20 andrà in onda “Aspettando le Parole”, altro programma dedicato alla politica e all’attualitá. Ospiti della serata, la senatrice Emma Bonino, il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il virologo dell’Università di Padova Andrea Crisanti, componente del comitato tecnico scientifico della Regione Veneto.

Programmazione TV – Rete4 – Canale5 – Italia1 – 9 Maggio

Su Rete4, ci sarà “Stasera Italia Weekend” che ovviamente parlerà del covid-19 e della fase 2. Su Canale5, serate assicurate con Paolo Bonolis e il suo “Ciao Darwin – Le Terre Desolate”. La sfida che viene proposta questa settimana sarà Web vs Tv. A capitanare le due squadre, rispettivamente, Il Pancio ed Enzuccio e Paola Perego. Serata dedicata ai più piccoli su Italia1, che alle 21.30 trasmetterà il film di animazione “Richard – Missione Africa”.Quando l’uovo si schiude e Richard apre gli occhi sul mondo per la prima volta, i suoi genitori non ci sono piu’ e, al loro posto, il neonato passerotto trova la cicogna Aurora, che lo porta nel suo nido e lo cresce come un figlio.